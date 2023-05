Julefrokost endte galt: Mand dømt for seksuelt overgreb

MORS:En 44-årig mand fra Mors er ved Retten i Holstebro blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel for et seksuelt overgreb, som fandt sted i december.

Ifølge anklagerfuldmægtig Jacob Erichsen skete overgrebet i forbindelse med en julefrokost, der blev afholdt på en adresse på Mors. Her skulle den 44-årige, ifølge anklageskriftet, have skaffet sig samleje med en kvinde, der på grund af søvn og indtagelse af alkohol og euforiserende stoffer befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at sige fra.

Manden var tiltalt for voldtægt, og anklagen lød på, at han skulle have lagt sig i sengen, hvor kvinden lå og sov, og have trukket hendes strømpebukser og trusser af og have gennemført analt samleje med hende. Derved vågnede hun og skubbede ham væk.

Jacob Erichsen oplyser, at manden endte med at blive dømt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

- Det, retten har lagt til grund, er, at man ikke har indført penis, men man har indført en finger eller en anden genstand, fortæller han.

Der var tekniske beviser i form af dna fra den 44-årige på indersiden af kvindens trusser.

Der var ingen vidner til selve episoden, men til de omkringliggende begivenheder ved julefrokosten, oplyser anklageren.

Jacob Erichsen kan ikke oplyse, om manden ønsker at anke, da selve retsmødet fandt sted i sidste uge. Dommen er blot først blevet afsagt nu.