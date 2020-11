Juleparforholdet kører i ring for Rosa og Just

NYKØBING:Et juleudsmykket Limfjordsteater i Nykøbing er klar til at slå dørene op til årets nye juleforestilling. Men for corona-bekymrende er der denne gang også mulighed for at købe en online-forestilling, som kan ses hjemme i sofaen.

Ikke alle elsker julen. For nogen kan det tilmed være lidt af en prøvelse at skulle foregive at være en lykkelig familie gennem julens mange dage. Selv en enkelt eftermiddag kan føles som noget nær endeløs.

De snakker og snakker

Sådan er det hos ægteparret Rosa og Just, hovedpersonerne i Limfjordsteatrets nye julekomedie ”Den endeløse eftermiddag”, der har urpremiere på onsdag 25. november. Rosa hersker i køkkenet og Just vogter nidkært over telefonen i håb om et lykkebringende opkald fra Tyskland. Deres samliv har helt sikkert kendt bedre dage. Men det er ikke lykkedes dem at bryde de ufrugtbare cirkler, selv om de stadig snakker sammen. Rigtig meget endda.

Limfjordsteatrets huspoet Lasse Popp har skrevet den sprudlende tekst og spiller selv rollen som den husmoderlige, storsnakkende Rosa, mens skuespiller og sanger Anna Ur Konoy ses i rollen som den utilnærmelige Just. Deres forhold kører i ring. Helt bogstaveligt på en drejelig scene, placeret midt i teatersalen med publikum udenom – og med god corona-afstand mellem stolene.

Ny kvindelig skuespiller

Mens Lasse Popp har været en fast bestanddel af Limfjordsteatret siden 2005 og har skrevet både tekst og musik til mange af teatrets voksenforestillinger, er den Aarhus-baserede Anna Ur Konoy ny på Limfjordsteatret. Teatrets leder Gitta Malling har længe haft hende i kikkerten, og da hun blev tilbudt rollen i ”Den endeløse eftermiddag”, var hun ikke sen til at slå til.

- Jeg læste noget af manuskriptet og fandt det på én gang dybt tragisk og ustyrlig morsomt. Det er selvfølgelig ulykkeligt, når ægteskabet bliver en ørkesløs og kærlighedsløs kampplads, men i Lasses fremstilling bliver det samtidig virkelig sjovt, siger Anna Ur Konoy.

Rent tekstmæssigt er det lidt af en tour de force for både hende og Lasse.

- Han kan noget med sprog og rytme, og jeg oplever det som om, han har skrevet ét langt musikstykke. En trommesolo, der hvirvler derudaf, siger Anna Ur Konoy.

Se forestillingen derhjemme

Teaterhuset bliver i sig selv en oplevelse med masser af julepynt- og julelys., g julefarver i den udendørs facadebelysning, Spar Nordlyset. Men i år bliver der også noget for dem, som grundet corona-situationen ikke tør komme i teatret.

- Vi gør alt for at skabe trygge rammer om vores forestillinger, men vi ved også, at der er folk, som skal passe ekstra godt på sig selv i denne tid, og som ikke tør komme i huset. Dem giver vi en særlig mulighed for at se årets juleforestilling hjemme ved skærmen, siger teaterleder Gitta Malling.

Online-gæsterne kan på forhånd købe en billet til 70 kr., og få tilsendt et link, der kan aktiveres på bestemte tidspunkter. Så når det kriseramte ægtepar Rosa og Just går på scenen bliver der samtidig åbnet for forestillingen online via en lukket Youtube-kanal.

Inden forestillingen kan der købes en hjemmelavet julemenu fra t’bords, som bliver serveret efter samme strikse corona-retningslinjer som for restauranter.