Jyllands første klimaskov plantes på denne mark

ØSTER JØLBY: Et halvt hundrede skolebørn fra Øster Jølby plantede mandag eftermiddag de første træer i det, der skal blive en ny klimaskov på Mors.

Den ni hektar store skov anlægges lige i kanten af Øster Jølby, på et langstrakt areal mellem byen og hovedvej 26. Morsø Kommune har købt grunden og søgt midler hos Klimaskovfonden, som har givet 373.000 kroner til træplantningen.

Det er kun få dage siden, de første træer, som er finansieret med støtte fra Klimaskovfonden, blev plantet i en ny klimaskov på Lolland, som dermed kunne kalde sig landets første af slagsen. Skovprojektet på Mors er nummer to, og det første i Jylland.

Børn planter ny klimaskov ved Øster Jølby. Foto: Ida Smith

Fonden er etableret af Folketinget for at understøtte Danmarks mål om 70 procent reduktion af CO2 i 2030. Det skal ske ved at fremme etableringen af mere skov og udtagning af lavbundsarealer.

Morsø Kommune er én ud af 17 kommuner landet over, der fik tildelt midler fra Klimaskovfonden i første ansøgningsrunde. Fonden har indtil videre givet tilsagn om støtte til skovrejsning eller udtagning af lavbundsjord på i alt 230 hektar kommunalt ejet jord.

I næste ansøgningsrunde til efteråret vil private borgere også få mulighed for at søge om tilskud til skovrejsning, oplyser Poul Erik Lauridsen, direktør for Klimaskovfonden.

Han var selv taget til Øster Jølby mandag for at deltage i arrangementet, som startede med nogle korte taler i Præstbro Anlæg. Her fremhævede direktøren, at skov ikke alene er god til at opsamle CO2. Skov er også godt for biodiversiteten og til beskyttelse af grundvandet. For slet ikke at tage om de rekreative værdier.

Skolebørn fra Øster Jølby planter første træer i ny klimaskov. Foto: Ida Smith

Selv om den ny skov ved Øster Jølby ikke bliver kæmpestor, så kommer området faktisk til at tjene endnu flere formål. For på den tidligere mark vil Morsø Forsyning også etablere to regnvandsbassiner, der i fremtiden kommer til at fungere som skovsøer, og i kanten af skoven, op til Præstbro Anlæg, er Morsø Kommune netop i gang med et projekt, som skal fritlægge Solbjerg Å, der er rørlagt på den strækning.

- Vi kommer til at bruge klimaskoven her i Øster Jølby som et demonstrationsprojekt, fordi den kan så mange ting, siger Poul Erik Lauridsen.

Projektleder Dorthe Hedensted Lund fra Morsø Kommune delte træer ud til børnene. Foto: Ida Smith

De træer, som børnene plantede mandag, er vintereg, bøg, dunbirk, naur og rødel. Den endelige beplantningsplan skal fastlægges i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, men der vil primært blive tale om løvtræer af hjemmehørende arter, oplyser Dorthe Hedensted Lund, projektleder i Morsø Kommune.

Resten af skoven vil blive plantet til efteråret.