Kædereaktion: Grøde i grundsalget

NYKØBING:- Der har været en interesse omkring grundene på den resterende del af Aabro Fald-området. Det er som om, vi har fået slået hul på et udviklingsområde i Nykøbing, og det er med til at generere interesse for at etablere sig derude. Alle kan jo se, at der er fuld gang i byggerierne lige nu.

Sådan siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) om Nykøbings nye forretningskvarter for store udvalgsvarebutikker og servicevirksomheder. 24. januar var der frist for at byde ind på den resterende og sydlige del af området.

Og der er i hvert fald en konkret forhandling i gang med en interesseret køber og flere sonderinger med andre.

OK’s tankanlæg og bilvask er åbnet.

- Der er ikke indgået endelige købsaftaler. Vi planlægger nu at byggemodne på den sydlige del. Det har betydet, at vi har måttet fastsætte en kvadratmeterpris, som indbefatter kommunens udgifter til byggemodning. Mindsteprisen er nu 126 kr. pr. kvadratmeter plus moms og tilslutningsbidrag, siger Pia Thybo, specialist og administrator af grundsalg i Morsø Kommune.

Det har været fremme og er ikke blevet afkræftet, at en interesseret køber er fastfoodkæden McDonald’s. Men det kan ikke bekræftes, før McDonald’s Danmark eventuelt selv offentliggør en planlagt etablering på Mors.

Men der er plads nok. Etape 3 af Aabro Fald omfatter 70.000 kvadratmeter. Kommunen sætter i lokalplanen et mindstemål pr. enhed på 2000 kvadratmeter med mindre der er tale om tekniske anlæg, cafeer med mere. Men der går areal fra til etablering af tilkørselsvej.

Stålspærrene til showroom på Kristian Odgaards Ford-bilhus har rejst sig.

- Der er planlagt en forlængelse af den nye vej Vester Fald, som så vil støde til Aabro Fald midt på denne vej. Vejen vil slynge sig som en slange, og de nye butikker og virksomheder skal opføres langs denne, siger Pia Thybo.

Da der nu er udbudt grunde på nye vilkår, vil der skulle gå 14 dage, inden der kan foretages et salg af en grund.

Kommunen har også haft den såkaldte Rabenhøj-grund midt i Nykøbing i udbud uden fastsat pris. Her er der også kommet flere bud, men nogle forhold skal afklares, inden politisk behandling af dem.