Kæmpe kovending: Satellitcafé i Erslev lukker ikke alligevel

ERSLEV: Café Perlen i Erslev forbliver åben i det nye år. Efter at caféens bestyrer, Svend Erik Jørgensen, tidligere på ugen meldte ud, at satellit-afdelingen i Erslev ville lukke ned ved årets udgang, er det gået stærkt for den lille sociale café og værested.

Reaktionerne på nyheden om at caféen måtte lukke, skabte røre i den lille landsby, hvor flere lokale beboere i Erslev tilkendegav, at de ønskede at støtte caféen, efter at caféens husleje var blevet mere end fordoblet.

Tirsdag, senere samme dag som Nordjyske.dk bragte artiklen om caféens ventede lukning, blev Svend Erik Jørgensen kontaktet af virksomhederne Engholm og Øster Jølby Dyreklinik, der i fællesskab tilbød at donere 5000 kroner til caféens overlevelse. Her havde også Erslev Beboer- & Erhvervsforening tidligere tilbudt en årlig støtte på 4000 kroner, hvis caféen i Erslev forbliver åben.

Også forsamlingshuset i Erslev er kommet caféen i møde, fortæller Svend Erik Jørgensen. Forsamlingshuset er således gået med til at øge huslejen markant mindre, end hvad der oprindeligt var tiltænkt, hvor Café Perlen fremover kan nøjes med at betale 500 kroner pr. gang i stedet for 700 kroner.

- Donationerne betyder, at Café Perlen i Erslev har sikret driften for 2023. Café Perlen vil fortsat betale 300 kroner til lejen, som vi hidtil har gjort, mens de pæne donationer betaler differencen for den øgede husleje, fortæller Svend Erik Jørgensen.

Kommer for fællesskabet

Svend Erik Jørgensen er overvældet over den opbakning, caféen har modtaget, siden det blev meldt ud, at caféen stod til at lukke. Han ser det som et tegn på, at caféen gør en forskel i byen - ikke mindst for de ældre og fællesskaberne:

- Der er ingen tvivl om, at det er fællesskaberne der trækker folk til vores caféer. Maden er sekundær. Reaktionerne på nedlukningen bekræfter os derfor også i, at det er vigtigt at bevare disse satellit-caféer, så de ældre og svage i lokalsamfundet har et sted at mødes, hvor de føler sig trygge ved at komme.

Finansieringen af caféen i Erslev er i første omgang sikret frem til udgangen af 2023, hvor byens ældre og enlige hver onsdag kan mødes i forsamlingshuset ved middagstid og et par timer frem. Svend Erik Jørgensen håber på, at caféen forbliver i Erslev mange år endnu, men lægger ikke skjul på, at han godt kunne ønske sig en mere stabil finansiering fremover, så lignende episoder med usikkerhed om caféernes fremtid ikke vil opstå i fremtiden.

- Under valgkampen havde jeg Simon Kollerup (S) på besøg i en af caféerne. Vi talte blandt andet om mulighederne for at lade staten og kommunerne støtte projekter som disse noget mere, så vi fremover ikke ville være så afhængige af fondsmidler og donationer for at sikre den fremtidige drift. Forslaget var Simon Kollerup ikke afvisende for, og det ville virkeligt gøre en kæmpe forskel for ikke bare os men også caféens brugere, fortæller Svend Erik Jørgensen.