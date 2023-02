Kæmpeskub til kreativ efterskole

BLIDSTRUP:Et af de største enkeltstående tiltag, der er sket i skolens 60-årige historie. De ord tager forstander Kristen Gubi Glintborg i sin mund, efter nyheden om, at Tietgenfonden vil støtte Blidstrup Efterskole med 1.360.000 kroner.

Tietgenfonden er oprettet af den bank, som blev grundlagt af erhvervsmanden C. F. Tietgen , der for nylig blev portrætteret i DR-Tv-serien "Matadorerne". Den støtter almennyttige formål, og et sådant er Blidstrup Efterskoles projekt "Fra Fritidsinteresse til Faginteresse". Det har til formål at opgradere efterskolens undervisningsfaciliteter, så interessefagene får nye muligheder for at styrke elevernes interesse og viden inden for de håndværksfaglige, kreative og it-faglige fag.

- Med støtten fra Tietgenfonden er vi blevet i stand til at fremskynde vores ønske om at skabe et unikt, kreativt værkstedsmiljø med professionelle faciliteter. Et tiltag, som ligger i lige tråd med den udviklingsproces, vi har været i gang med i de sidste år. Med de opgraderede faciliteter bliver vi i stand til at give flere elever oplevelsen af, at deres fritidsinteresse kan blive en levevej, siger Kristen Gubi Glintborg.

Skitse, der viser hvordan det flerfaglige workspace vil tage sig ud. Illustration: Blidstrup Efterskole

Skolen har allerede plan for, hvad pengene skal bruges til. I de eksisterende værkstedbygninger opgraderes værkstederne med nyt værktøj og opdateret inventar, og to rum bliver lavet om til et flerfagligt workspace med pc’er, 3d-printer, storformatprintere, scannere, laserskærer og meget mere. Underviser i linjefaget Håndværk, Thomas Yde, siger om projektet:

- Det glæder mig, at vi nu kan tilbyde undervisning, som giver et endnu mere varieret og nutidigt billede af de håndværksmæssige fag. Vi får udvidet værktøjskassen, og effektiviseret undervisningsprocessen, så eleverne får mest muligt ud af tiden i værkstederne. Derudover giver de nye tegne-tekniske faciliteter os mulighed for at arbejde meget mere målrettet i processen fra idé til et færdigt produkt, siger Thomas Yde.

At der kan blive mere fokus på arbejdsprocesser og de digitale muligheder fremhæver underviser på linjefaget Kreativt Design, Christine Isaksen, også:

- At vi får et kreativt workspace er virkelig spændende og giver utallige muligheder for kreative udfoldelser. Derved kan vi arbejde med design og processen fra ide til produkt på et helt andet niveau og kvalitet end tidligere. Vi kan tage elevens ide og for ekselempel køre ideen igennem en computer, bearbejde den og printe i flere formater, dimensioner og på forskellige materialer, og derved få et fysisk produkt ud, siger Christine Isaksen.

Udgangspunktet er, at projektet skal styrke linjefagskvaliteten og derfra sive ud i efterskolens andre fag og inspirere til nye fagaktiviteter og helt nye fag i de kommende år. Opgraderingen og etableringen af de nye værkstedsfaciliteter forventes færdigt i slutningen af august 2023.