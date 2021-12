Kæmpestort feriehus fortsat til salg

NEES:Har familien vokset sig for stor til et feriehus i den normale størrelse?

Så er det måske værd at rette blikket mod det sydvestlige hjørne af Mors, hvor der er mulighed for at erhverve et hus med ikke færre end 24 sovepladser - fordelt på 13 værelser.

Som omtalt i Nordjyske i juli blev den ombyggede landbrugsejendom i foråret 2021 sat til salg for lige under 2,7 millioner kroner. Siden har en del interesserede været forbi ejendommen, der ligger yderst på halvøen Nees, hvor den foreningsdrevne Næssundfærge forbinder Thy og Mors.

Men der er endnu ikke fundet en ny indehaver af Fjordvang, fortæller Gunner Frøslev, tidligere landmand i Rakkeby, nu med bolig i Nykøbing.

I begyndelsen af 1990’erne købte han ejendommen og byggede den om til sommerbolig med indendørs swimmingpool. Siden er en fløj med badminton- og squashbane - ligeledes under tag - kommet til.

I dag er det hans søn og svigerdatter, Søren Frøslev og Anna Dorthe Lemvig Pedersen, der ejer Fjordvang. Men Gunner Frøslev har fortsat tjansen som ”pedel” på Fjordvang.

Prisen for kæmpesommerhuset er uændret. Men ejerne har skiftet til EDC-mæglerne i Nykøbing.

- Siden da er der sket en hel del, og vi har nu kontakt til tre interesserede købere. Vi må se, hvad det bliver til. Men jeg tror på, at der sker noget denne gang, siger Gunner Frøslev.

God udlejning

Der har gennem årene været god udlejning af kæmpesommerhuset - til bl. a. bedsteforældre, som år efter år inviterer hele familien til Fjordvang - mens andre bruger stedet til runde fødselsdage og andre fester.

Alligevel er Gunner Frøslev ikke sikker på, at det har været en god forretning at bygge gården om. I hvert fald ikke, hvis man skal medregne alle de arbejdstimer, som han og familien har brugt på gården.