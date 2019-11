Kærestepar er vilde med jul: Pynter op 95 kilometer fra hjemmet

ØRDING:Det har været en hektisk måned for Gunhildmaya Jacobsen og Henrik Jensen fra Ørding.

15. oktober begyndte opbygningen af ”Danmarks Smukkeste Juleudstilling” i Messecenter Herning, og kæresteparret fra Mors har brugt næsten al deres fritid på at hjælpe til med at forvandle en 3000 kvadratmeter stor hal til en magisk juleudstilling. Selvom arbejdet har været hårdt og tidskrævende, har det været besværet værd.

- Det er ufattelig stort. Man bliver nødt til selv at se det for at forstå, hvor stort det er, siger Gunhildmaya Jacobsen.

Det er blomstermanden Johnny Hougaard fra Herning, der står bag udstillingen.

Alle materialerne på udstillingen kommer fra naturen og er sammensat på nye kreative måder. Privatfoto

Det er anden gang, at ”Danmarks Smukkeste Juleudstilling” finder sted. Sidste år var interessen stor, da 18.000 mennesker besøgte udstillingen. I år er udstillingen endnu større, og Gunhildmaya Jacobsen lover, at der er kælet for detaljerne.

- Det hele er lavet af naturmaterialer. Vi har lavet nogle meget store dekorationer, men det er de små detaljer, som skaber den flotte helhed, som udstillingen har, siger Gunhildmaya Jacobsen.

Gunhildmaya Jacobsen arbejder til dagligt i en blomsterforretning i Nykøbing. Derfor har hun hjulpet til med at finpudse dekorationerne og gøre detaljerne synlige. For Henrik Jensen har det frivillige arbejde i Herning været af en anden karakter.

De besøgende på ”Danmarks Smukkeste Juleudstilling” vil se, at de frivillige har gjort meget ud af detaljerne i tilblivelsen. Privatfoto

- Min opgave har i høj grad været det grove arbejde. Jeg har været med til at sætte skelettet op, som de kreative kan få lov til at pynte bagefter, siger Henrik Jensen.

Årets tema til ”Danmarks Smukkeste Juleudstilling” er ”Follow your Heart”. Derfor spiller hjertet en gennemgående rolle i udsmykningen af juleudstillingen.

Vil gøre det igen

Gunhildmaya Jacobsen og Henrik Jensen har sammen med cirka 120 andre frivillige arbejdet på at gøre juleudstillingen færdig til 14. november. De frivillige kommer fra hele landet, og ifølge kæresteparret er alle passionerede i arbejdet juleudstillingen. Dog synes Gunhildmaya og Henrik Jensen, at køreturen mellem Herning og Mors er lang, når arbejdet i hallen er fortsat til sent ud på aftenen.

- Vi har begge taget fridage i perioden for at bruge så meget tid i Herning som muligt. Samtidig har vi fået stillet en campingvogn til rådighed, som vi sover i, når vi er der flere dage i træk, siger Gunhildmaya Jacobsen.

Derfor har der ikke været mange stille øjeblikke. Alligevel er de begge parate til at trække i arbejdstøjet, hvis ”Danmarks Smukkeste Juleudstilling” kommer igen i 2020.

- Det er i høj grad på grund af det sociale. Vi hygger os meget med hinanden, og det er bare fantastisk at være så mange mennesker sammen om at få stablet så stor en begivenhed på benene, siger Henrik Jensen.

”Danmarks Smukkeste Juleudstilling” kan ses frem til 20. december i Messecenter Herning.