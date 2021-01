Kampen stopper ikke: Ønsker flere testcentre

MORS:I Morsø Kommune arbejder man på højtryk med at få styr på coronasmitten. Smittetallene og smittetrykket går op og ned. I perioden 13. januar til 20. januar blev der konstateret 18 nye tilfælde, og det gav et incidenstal - som er smittede pr. 100.000 indbyggere - på 89. Nye tal fra Statens Serumsinstitut viser, at der 11 nye smittede i perioden 15. januar til 21. januar på øen. Det giver et incidenstal på 54,4.

- Det ser markant bedre ud, men det skal ikke være en sovepude, siger kommunikationschef hos Morsø Kommune, Rasmus Andreasen.

I Thisted Kommune er der ligeledes sket et fald de seneste dage.

2 I Frøslev kan man blive testet hver fredag, men udvalgsformanden mener ikke, at det er tilstrækkeligt. Arkivfoto: Bo Lehm Foto: Bo Lehm

Den udvikling skal gerne fortsætte, og for at det kan lade sig gøre, skal der testes og testes.

I øjeblikket er der kun et fast teststed i Morsø Kommune. Det er i Frøslev, og det er vel at mærke kun om fredagen i tidsrummet 9-17, man kan komme forbi. Der har dog flere gange været åbent på enkelte dage - sidste var det onsdag 20. januar. Men det er slet ikke nok, mener formand for det sociale udvalg i Morsø Kommune, Henning Sørensen (V).

- Vi vil rigtig gerne, at der kommer flere teststeder, og det har vi gjort regionen opmærksom på. Jeg håber, at de lytter, siger Henning Sørensen, der er frustreret over, at det har været så svært at få bugt med smitten på øen.

- Vi kunne godt tænke os, at der er også bliver en mulighed for at blive testet i Nykøbing og gerne på en anden ugedag, siger Henning Sørensen, der håber på, at SOS International kommer til at åbne et lyntestcenter på øen.

- Men det er alt sammen noget regionen afgør, og derfor lægger vi pres på dem, siger Henning Sørensen, der i øvrigt nævner, at regionen har nok af lokaler, de kan benytte.

- Sygehuset kunne være et oplagt sted, siger han.

Det er SOS International, der fra 1. februar skal varetage opgaven med lyntestcentre. Hvor det nærmeste lyntestcenter kommer til at ligge er endnu ikke besluttet.

I perioden 13. til 20. januar har 285 borgere i Morsø Kommune ladet sig teste. Det viser tal fra kommunesundhed.dk