Kandidat har fortrudt: - Stem ikke på mig!

MORS:Har man først sagt ja til at lade sig opstille til kommunalvalget, fanger bordet. Man kan efter valgloven ikke fortryde og liste ud af bagdøren før valgdagen 16. november.

Det kunne Venstres Allan Sørensen nok ellers godt have tænkt sig at gøre. Den 40-årige tidligere paramediciner og leder i Falck har nemlig fået nyt lederjob i det selskab, der overtager ambulancekørsel for og i samarbejde med Region Nordjylland 1. april næste år.

- Jeg er startet som områdechef for Thy-Mors i PreMed. Politik er en stor opgave, og når man samtidig skal starte i et nyt og krævende job, skal man ikke bilde sig ind, at man kan begge dele. Det er min egen beslutning, at jeg vælger at satse på mit erhverv, siger Allan Sørensen.

Han er godt klar over, at han vil stå på stemmesedlen til valgdagen.

Det siger valgloven §26, Stk. 2.: En kandidat kan ikke trække sit tilsagn om at virke som kandidat tilbage, efter at kandidatlisten er indleveret til valgbestyrelsen. KILDE: Lov om kommunale og regionale valg VIS MERE

- Jeg vil opfordre folk til at stemme på en anden Venstre-kandidat end mig. Heldigvis er jeg ikke særligt kendt, så det er nok begrænset, hvor mange der umiddelbart ville sætte kryds ved mig. Men det er mest rigtigt at melde det ud på forhånd, siger Allan Sørensen.

Der er nok andre

Socialudvalgsformand og kandidat Henning Sørensen (V), der tidligere har arbejdet sammen Allan Sørensen i Falck, siger om situationen:

- Vi har fuld forståelse for Allans valg, og der er jo trods alt 18 kandidater på vores liste, som man kan stemme på, og som gerne vil vælges, siger Henning Sørensen.