Kandidat svarer igen

MORS:Respekt for folkestyret, for mangfoldigheden og for styrken i at være uenige er udfordret i denne kommunalvalgkamp. Hærværk mod valgplakater og bannere griber tilsyneladende om sig. På Mors er det indtil videre og så vidt vides gået ud over Dansk Folkepartis Anette Svindborg og Radikale Venstres Jette Jepsen.

Sidstnævnte fik blandt andet sat sorte krydser over sit billede. Hun havde den kommentar, at hun gerne vil have krydser, men på valgdagen.

Nu er det samme hændt for Socialdemokratiets John Christiansen. Han er gået et skridt videre ved at tage til genmæle: ”Tak for krydset, får jeg det også d. 16. - siger jeg tak!”, lyder det påklistrede svar fra John.

- Her er en ny vinkel på det tiltagende hærværk mod valgplakaterne, at tage det med et smil, skriver John Christiansen til Nordjyske. Efterfulgt af en smiley.