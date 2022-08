Karsten giver op: Nu kan McDonald's bygge videre

NYKØBING: Karsten Svenningsen, nabo til McDonald's' planlagte restaurant på Vester Fald i Nykøbing, har valgt at tilbagekalde sin klage over pylon til Planklagenævnet efter dialog med Morsø Kommune og McDonald’s. Det betyder, at McDonald’s nu kan genoptage arbejdet på Aabro Fald. På nuværende tidspunkt kender man ikke, hvad det kortvarige stop betyder for åbningen.

- Vi har haft en god snak med Karsten og fundet en løsning, som alle kan leve med. Det betyder blandt andet, at vi forhøjer jordvolden og øger beplantningen – så de visuelle gener minimeres, fortæller Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalget for teknik og miljø.

For at konkretisere konsekvenserne af pylonen har Morsø Kommune været ude med en 28 meter høj kran og sammen med Karsten Svenningsen vurderet de visuelle gener, som en pylon af denne højde medfører. Samtidig er der blevet indhentet visualiseringer fra lignende forhold fra andre McDonald’s restauranter.

- Vi har lært meget af det her, og jeg vil gerne beklage over for Karsten, at han har været igennem denne proces. Jeg ved, at Karsten ikke har haft til hensigt at stoppe byggeriet, og vi må konstatere, at han har haft nogle reelle bekymringer, som vi nu imødekommer, fortæller Meiner Nørgaard.

De tidligere forventninger lød på åbning til november, men på nuværende tidspunkt kendes ikke den nye åbningsdato. McDonalds har denne kommentar til, at byggeriet kan genoptages:

- Vi er utroligt glade for, at vi nu igen kan genoptage byggeriet og fortsætte det gode samarbejde med kommunen. Det er altid vigtigt for os at have gode naboskaber, og vi er meget tilfredse med, at alle naboer nu føler sig hørt og set – andet manglede også bare. Vi ser frem til at byde dem og alle andre velkommen i vores restaurant og til at genoptage vores rekrutteringskampagne, siger Fannie Pramming, kommunikationschef, McDonald’s Danmark.

Karsten Svenningsen har ikke ønsket at udtale sig mere til pressen, og har i stedet bedt Morsø Kommune om at fremsende nedenstående udtalelse:

"Jeg har besluttet at tilbagekalde min klage til planklagenævnet. Dette på grund af, at jeg ikke længere tror på, at jeg vil få medhold. Det eneste, jeg formoder at kunne opnå, er at forsinke projektet, hvilket ikke er fair over for nogen af parternes tid og penge. Jeg må se om jeg kan leve med lyset fra pylonen, ellers må jeg disponere derefter.

Jeg fastholder min utilfredshed med den store afvigelse fra den (af kommunen selv) udformede lokalplan, samt den uheldige høringsfase. Jeg håber, at denne trælse sag gør, at man fremover informerer hurtigere og bedre samt vurderer, hvem der vil være berørt af beslutningerne og kommer konflikterne i forkøbet.

Efter sagen spidsede til med byggestop med mere har McD i samarbejde med kommunen gjort meget for at visualisere virkningerne for mig. Dette kunne med fordel have været gjort langt tidligere i forløbet."