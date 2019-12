Kvinde røgforgiftet i forsøg på at redde kæledyr - tre katte omkom

REDSTED:Tre katte omkom, da der lørdag aften klokken 19.14 opstod brand i et hus på Malhøj ved Redsted på Mors.

Branden er formentlig opstået i nogle elinstallationer omkring et spabad på et badeværelse i huset, men det skal nærmere tekniske undersøgelser afklare, oplyser politiet.

Hele huset blev fyldt med røg og er meget røgskadet. Husets beboer, en 39-årig kvinde blev efterfølgende indlagt til observation for røgforgiftning, fordi hun var inde i huset for at forsøge at redde sin katte.

Hvorvidt det lykkedes hende at redde nogle katte ud, ved politiet ikke. Men i hvert fald tre katte overlevede ikke branden og den efterfølgende røgudvikling.