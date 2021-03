Kay Bojesen-tyv blev bremset i Nykøbing

NYKØBING:Lørdag aften havde en indbrudstyv gjort sig store anstrengelser for at trænge ind i en villa på Østergade i Nykøbing. Tyven brød en dør til et værksted op og kravlede via en loftslem ind i selve huset.

Inde i stuen skulle tyven lige til at tilrane sig to Kay Bojesen træfigurer. Dels designerens abe og dels hans fugl. Nogle porcelænsfigurer fik han også raget til sig. Men så blev han overrasket af husets ejer, som gjorde anskrig.

Tyven tog derefter flugten uden at få nogen af de nævnte genstande med sig. Han beskrives som en 180 centimeter høj mand og almindelig af kropsbygning. Han medbragte en lygte og et koben.

Episoden blev anmeldt til politiet lørdag klokken 22.20.