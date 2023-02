Kendt kok skal i retten: Her er tiltalen

LEGIND:Jens-Peter Skov, indehaver af Sallingsund Færgekro, på Mors skal for retten.

Det skriver Ekstra Bladet.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har ifølge mediet besluttet at rejse tiltale mod restauratøren for at have overtrådt straffelovens paragraf 232, stk. 1, om blufærdighedskrænkelse.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er Jens-Peter Skov bl.a. tiltalt for at have befamlet to mandlige ansatte på hofterne og numsen og for at have taget faste greb om deres baller.

Opdateres