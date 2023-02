Kendt kok skal i retten: Her er tiltalen

LEGIND:Jens-Peter Skov, indehaver af Sallingsund Færgekro, på Mors skal for retten.

Det skriver Ekstra Bladet.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har ifølge mediet besluttet at rejse tiltale mod restauratøren for at have overtrådt straffelovens paragraf 232, stk. 1, om blufærdighedskrænkelse.

Ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, er Jens-Peter Skov bl.a. tiltalt for at have befamlet to mandlige ansatte på hofterne og numsen og for at have taget faste greb om deres baller.

Til Ekstra Bladet oplyser forsvarsadvokat Rasmus Amandusson, at Jens-Peter Skov nægter sig skyldig.

Allerede i november 2021 kunne Nordjyske beskrive enkelthederne i en episode på Nykøbing Busterminal 8. september samme år. Her havde Jens-Peter Skov sex med en 14-årig dreng på et toilet. Selv om drengen var under den seksuelle lavalder nåede anklagemyndigheden frem til, at der ikke skulle rejses tiltale mod den dengang 63-årige kroejer.

Jens-Peter Skov havde valgt at stå frem med navn i Skive Folkeblad for at bedyre sin uskyld. Det er baggrunden for, at også Nordjyske omtaler ham med navn. Trods flere klager fra den 14-årige drengs mor, fastholdt anklagemyndigheden sin afvisning af at rejse tiltale, idet den ikke mente, det ville kunne bevises i retten, at Jens-Peter Skov var vidende om drengens alder.

Var hændelsen på busterminalen sket et halvt år senere, ville Jens-Peter Skov være blevet tiltalt for voldtægt. 1. marts 2022 blev loven ændret, så der altid er tale om voldtægt, hvis en person over 22 år har samleje med en person under 15.

I forsommeren 2022 dukkede der flere beretninger op fra tidligere ansatte på Sallingsund Færgekro. De fortalte i Ekstra Bladet om kroejerens verbale og fysiske overgreb mod mandlige ansatte i køkken og tjenerstab. To af disse vidneudsagn ligger til grund for den aktuelle tiltale.

Nordjyske fik to tidligere ledende medarbejde på færgekroen til at stå frem og bekræfte Jens-Peter Skovs grænseoverskridende adfærd. Tidligere køkkenchef Bob Trinkjær sagde blandt andet:

- De ting, som drengene fortæller, er ikke usande. Sådan var det at arbejde i køkkenet på Sallingsund Færgekro. Når man bliver udsat for berøringer og tilnærmelser fra sin øverste chef, opstår der usikkerhed hos et ungt menneske. Er det kærligt eller ikke kærligt ment? Hvordan skal man reagere på det som menneske? En grund til ikke at reagere og stå frem er, at man synes, det er pinligt. Det kan opleves som socialt forkert over for ens kolleger, som tilsyneladende finder sig i det. Og så bliver den adfærd, der er i køkkenet, en normalitet, sagde Bob Trinkjær.

Forhenværende restaurantchef Natascha Aagaard sagde:

- Jeg har næsten ingen ord for, hvordan han formår at vende det til, at han er offer. Jeg er klar over, at I som medie skal bringe hans side af historien, men vi, der arbejdede der, var for 99 procents vedkommende normale mennesker med almindelige familier og opvækst. At Jens-Peter får fremstillet sig selv som frelser for stofmisbrugere og homoseksuelle, der ikke kan finde vej i livet, stikker helt af. Det er en fortælling, der opstår i hans eget hoved, sagde Natascha Aagaard.

Jens-Peter Skov afviste over for Nordjyske anklagerne fra sine tidligere ansatte. På spørgsmålet, om han ikke udnyttede sin magtposition over for drenge og unge mænd, som ikke turde sige fra, sagde han:

- Nu er jeg den type, der godt kan lide at nusse og kramme, og det var de i høj grad også. Det med, at de ikke er til det, kan i høj grad diskuteres. Og at jeg har inviteret dem i privaten til vin: Ja, det har jeg under visse forudsætninger. Men flere af dem var ude i noget med stoffer og problemer med familie. En blev taget i at bolle med fyre på et af kroens værelser, og det påtalte jeg. Jeg sagde: Hvis du er til fyre og tænker i de baner, så er jeg måske den bedste at spørge, sagde Jens-Peter Skov blandt andet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham til den aktuelle tiltale.