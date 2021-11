Kendt kromand står frem efter lukket sag: Det har været hårdt for alle parter

MORS:Som allerede noteret i Nordjyske har anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi efter endt efterforskning af Thisted Politi besluttet, at der ikke rejses tiltale i en sag, der beroede på en politiaktion på rutebilstationen i Nykøbing 8. september.

Området på og ved busterminalen var spærret af i flere timer, mens politiet arbejdede på at sikre sig spor, blandt andet fra dna.

Onsdag kunne Skive Folkeblad oplyse, at den mistænkte, der nu slipper for tiltale, er ejeren af Sallingsund Færgekro, Jens-Peter Skov. Det har længe været en offentlig hemmelighed, som pressen var afskåret fra at viderebringe, at den mistænkte person var identisk med den 63-årige restauratør, der blandt andet er kendt for sit mangeårige samarbejde med Kongehuset. Men med sine udtalelser til Skive Folkeblad bekræfter kroejeren altså, at han var den mistænkte i den nu henlagte sag.

Han udtaler til vort nabomedie, at hændelsen bragte hans livsværk på spil, men at han har mødt stor opbakning, mens politiundersøgelsen stod på.

Den anden involverede person i den nu droppede sag er efter Nordjyskes oplysninger en yngre person fra Mors.

Jens-Peter Skov siger til Skive Folkeblad:

- Jeg har hørt mange rygter om, at jeg skulle have gjort alt muligt mod personen, og det har været fuldstændigt forfærdeligt. Det har været hårdt for alle parter, og derfor er jeg også lettet over, at der ikke bliver rejst straffesag mod mig.

Som tidligere oplyst har den anden part i sagen mulighed for at påklage anklagemyndighedens afgørelse om at droppe tiltalen. Jens-Peter Skov siger torsdag til Nordjyske, at han for nuværende ikke har yderligere kommentarer.