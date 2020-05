Kirkerne er lukket: Befrielsen fejres på YouTube

OUTRUP:De seneste 21 år har det været en tradition i Outrup Kirke, at årsdagen for Danmarks Befrielse markeres med en gudstjeneste. I år er ingen undtagelse, men folk må nøjes med at følge begivenheden via YouTube.

Gudstjenesten blev nemlig afholdt og optaget på video i kirken allerede lørdag aften. Her deltog i alt seks personer, blandt andre parret Kirsten og Henrik Mørch-Nielsen, henholdsvis præst og organist.

Det var de to, der for 21 år siden startede traditionen med befrielsesgudstjeneste i Outrup Kirke og efterfølgende alsang på Mikkelsbakke Refugium.

Ved årets gudstjeneste var kirken som sædvanligt pyntet med små dannebrogsflag i stolerækkerne. Flagene blev syet af lokale kvinder under krigen, og cykelhandleren i Outrup lavede flagstængerne af brugte cykeleger.

Gudstjenesten kan ses på nettet i aften, og bagefter kan man deltage i fællessang fra Mikkelsbakke Refugium, derhjemme hver for sig.