Klage over højt skilt får McDonald's til at trykke på bremsen

Byggeriet af en McDonald's restaurant er sat på pause.

McDonald's Danmark ApS har i fredags givet sin hovedentreprenør JV Construction besked på at stoppe al bygge- og anlægsaktivitet på den 2400 kvadratmeter store grund ved Vester Fald, som McDonalds købte af Morsø Kommune i foråret.

Fastfoodkæden er utilfreds med, at Morsø Kommune ikke kan garantere, at der kan gives tilladelse til den skiltning, som kæden har ønsket og som har været en betingelse i købskontrakten. Den består af en 28 meter høj pylon med lys og McDonald's vingeformede logo. Kommunens udvalg for teknik og miljø gav dispensation til opstilling af skiltet, selv om det vil være syv gange så højt som tilladt i lokalplanen for erhvervsområdet Aabro Fald / Vester Fald.

Men den afgørelse er påklaget til Planklagenævnet af nærmeste nabo, Karsten Svenningsen, der fra sin ejendom på Næssundvej 9 vil få udsigt til pylonen inde og ude. Klagen er endnu ikke afgjort af nævnet, og den usikkerhed har fået bygherren til at stoppe indtil videre.

Sådan mener Karsten Svenningsen, at pylonen vil tage sig ud fra hans stue. Illustration: Karsten Svenningsen

Forretningsplan holder ikke

-Vi er hos McDonald’s Danmark meget kede af denne sag. Vi har set frem til at åbne restauranten. En pylon kan synes som en lille ting, men som de fleste der har kørt i Danmark ved, så er pyloner vigtige, når man planlægger sit næste stop. Vi har snart 100 restauranter, og vores erfaring er, at pyloner og deraf følgende synlighed er meget vigtige i bestræbelserne på at tiltrække gæster. Når det ikke længere kan garanteres, at vores franchisetager kan opsætte den aftalte pylon, så skrider vores forretningsplan, og vi er nødt til at bede om en time-out. Vi håber selvsagt meget på, at der findes en løsning hurtigst muligt, og at kommunen, som vi øvrigt har et godt samarbejde med, vil gøre alt for, at byggeriet og processen snart kan fortsætte, siger kommunikationschef Fannie Pramming, McDonald’s i Danmark, i en skriftlig meddelelse.

Supplerende siger McDonald's, at pyloner er vigtige blikfang for restauranterne, idet det kan betyde en nedgang på 30 procent i kunder og omsætning, hvis ikke skiltet står der og er med til at fange passerende bilister og måske især deres børns opmærksomhed. Men der har andre steder i landet været strid om opstillingen af de pågældende pyloner, som planmyndigheder har forbudt, især hvis de var tiltænkt opstilling i landzone. Pylonen i Nykøbing vil skulle stå i byzone.

Kan kun svare nævnet

Arne Kirk, direktør for teknik og Miljø i Morsø Kommune, siger, at der efter sommerferien har været flere forhandlinger mellem kommunen og McDonald's.

- Usikkerhed omkring, hvad Planklagenævnet kan ende med at melde ud som svar på klagen har gjort, at kæden i første omgang vil vente og se, hvad der sker. Fra kommunens side kan vi ikke gøre så meget andet end at svare på klagen, der er indgivet her i sommer. Vi indsender vores bemærkninger, og det er det, vi kan gøre, siger Arne Kirk.

Vils Entreprenøren er underleverandør til JV Entreprise, men holder ifølge direktør Erik Yde Larsen i øjeblikket pause i arbejdet på Vester Fald. Carsten Tolbøll

Måske først i gang til nytår

Restauranten på Vester Fald var planlagt til at åbne i december. Men under alle omstændigheder bliver byggeriet forsinket. Det siger entrepriseleder Simon Beck, fra J. V. Entreprise, der som hovedentreprenør selv udfører jord- kloak- og betonentrepriserne.

- Kontrakten er sat på pause , og vi har stoppet alle leverancer til byggepladsen. Med de lange leveringstider, der er i øjeblikket, kan jeg godt tvivle på, om arbejdet kan komme i gang igen i år uanset, hvornår parterne bliver enige, siger Simon Beck.