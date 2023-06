Klar med anbefaling: Derfor skal nyt museum ligge her

NORDMORS: - Det har godt nok været en svær beslutning, for alle tre placeringer er gode.

Det fastslår Poul Roesen (K), kommunalbestyrelsesmedlem og formand for det særlige paragraf 17.4-udvalg, der i det seneste halve år har arbejdet på at nå frem til en række anbefalinger til, hvad et nyt molercenter på Mors skal indeholde, og hvor det skal placeres. Nu er de klar til at præsentere deres anbefalinger for politikerne i udvalget for teknik og miljø, der har sagen på dagsordenen på tirsdag.

Det ny museumscenter skal afløse det eksisterende Fossil- og Molermuseum på Skarrehagevej på Nordmors. Dette er indrettet i en gammel udbygning til en tidligere landejendom, og rammerne er derfor ikke tidssvarende. Men placeringen på kanten af både aktive og tidligere graveområder er rigtig fin. Museet tilbyder børn og voksne at komme ud i molergraven og prøve selv at finde fossiler, og den mulighed skal et kommende nyt museumscenter også kunne tilbyde, understreger paragraf 17.4-udvalget i sine anbefalinger.

Ikke desto mindre har udvalget især kig på to forskellige placeringer ved Ejerslev Havn. Ifølge Poul Roesen er hovedargumentet her, at det er vigtigt at placere centret der, hvor turisterne i forvejen kommer. Den anbefaling har de fået samstemmende fra flere af de eksperter fra andre museer, de har inddraget undervejs i processen.

Den ene mulighed er at placere byggeriet på bakkedraget lige oven for lagunen, hvor museumscentret samtidig vil komme til at ligge klos op af en stor molergrav, der giver mulighed for fossiljagt.

Den anden mulighed, som er den, udvalget er endt med at anbefale, er en placering nede ved kysten, hvor der engang lå et teglværk. Det vil sige nærmest der, hvor Utkærvej slår et 90 graders sving hen mod havnen.

- Der har været en fabrik i forvejen, og det ligger tæt på, hvor turisterne de er. Det vil være nemt tilgængeligt, fremhæver Poul Roesen.

Han tilføjer, at udvalget har haft en føler inde hos Kystdirektoratet for at finde ud af, hvad der er realistisk.

- For nogle år siden udloddede staten 10-12 steder i Danmark, hvor man ville give dispensation til at lave noget kystnært. Der er nogle af dem, der ikke er udnyttet endnu, og de bliver genåbnet, så man kan søge igen, og det er den ansøgningsrunde, vi gerne vil ind i, forklarer Poul Roesen.

Her er ansøgningsfristen 1. februar 2024.

- Jeg håber godt nok, at de anbefalinger, vi kommer med, kan godkendes, for så har vi i hvert fald en tidsplan, vi kan køre efter. Men det må vi se. Det er jo kun anbefalinger indtil videre, siger formanden for paragraf 17.4-udvalget.

Det særlige udvalg har også allerede en plan B klar, hvis det ikke lykkes at få den ønskede dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

- Hvis de vender tommelfingeren nedad til ansøgningen 1. februar, så har vi bestemt, at vi kigger på den nuværende placering. Det er altså også en god placering, fastslår Poul Roesen.

Ambitionen er, at der ud over en ansøgning til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme også sættes gang i en markedsanalyse. Derefter skal konceptet færdigudvikles, og der skal laves ansøgninger til fonde. Den ambitiøse tidshorisont er, at det ny molercenter kan indvies i 2030.