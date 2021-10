Klar til valget i Morsø Kommune: Her er seks ting, du bør vide

MORS:Tirsdag 16. november er der som bekendt kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark.

Her har vi samlet seks ting, du som vælger bør vide om valget til kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune:

1. Her stemmes der

Som borger på Mors skal du stemme på et af kommunens 18 valgsteder. Hvilket af dem, du skal benytte, vil fremgå af dit valgkort. De 18 valgsteder er fordelt således: Bjergby Forsamlingshus, Erslev Forsamlingshus, Flade Forsamlingshus, Fredsø Forsamlingshus, Frøslev Forsamlingshus, Karby Kuber, Midtmors Sport i Øster Jølby, Nykøbinghallen, Redsted Sognegård, Sejerslev Forsamlingshus, Solbjerg Sognehus, Sundby Forsamlingshus, Sydmors Skole og Børnehus i Vils, Thorup Forsamlingshus, Tæbring Forsamlingshus, Tødsø Forsamlingshus, Ørding Forsamlingshus, Øster Assels Forsamlingshus.

2. Valgstederne er åbne i 12 timer

Valgstederne er åbne i tidsrummet 8.00-20.00. Der er adgang for kørestolsbrugere ved de fleste af dem.

3. Sådan brevstemmer du

Frem til og med 12. november kan du brevstemme ved at møde op i åbningstiden på Morsø Folkebibliotek eller Morsø Kommunes Borgerservice.

4. Sådan ser kommunalbestyrelsen ud i dag

Morsø Kommunalbestyrelse består i dag af følgende 21 politikere: Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), 1. viceborgmester Viggo Vangsgaard (SF), 2. viceborgmester Meiner Nørgaard (DF), Jette Jepsen (RV), Henning Sørensen (V), Lene Svenningsen (V), Pia Storm (S), Ansgar Nygaard (V), Henrik Jensen (V), Klaus Hvidtfeldt Larsen (V), Jens Dahlgaard (S), Peter Therkildsen (V), Peter Lillebæk (V), Ellen Philipsen Dahl (DB), Tore Müller (S), Hanne Haldrup (V), Anja Birch Alsøer (V), Anette Svindborg (DF), Jakob Kortbæk (S), Tage Andersen (V), John Christiansen (S).

5. De stiller op

Følgende ni lister opstiller til kommunalvalget: A Socialdemokratiet, B Radikale Venstre, C Det Konservative Folkeparti, D Nye Borgerlige, F Socialistisk Folkeparti, M Demokratisk Balance, O Dansk Folkeparti, V Venstre, Ø Enhedslisten De Rød-Grønne.

6. De er i valgforbund

Der er indgået tre valgforbund mellem partier: Liste B og Ø. Liste C og M. Liste O og V.

Valgforbund vil sige, at de partier, der indgår det, teknisk set regnes som ét parti ved stemmeoptællingen. Mandaterne fordeles mellem de pågældende partier, og resterende stemmer, som det ene parti ikke kan bruge til et helt mandat, kan så tilfalde det andet parti, som derved måske opnår stemmer nok til et mandat. Valgforbund binder ikke partierne politisk i valgperioden.