Klitmøller i problemer på Mors: Nordvestmors scorede fem

ØSTER JØLBY: Det endte med at blive en god lørdag eftermiddag for Nordvestmors BK, da de på hjemmebane tog imod Klitmøller IF i Serie 2. Her var hjemmeholdet i kontrol fra start til slut, og det endte med en sejr på 5-0 til morsingboerne.

- Det var en god kollektiv indsats i dag, hvor vi faktisk kunne have scoret flere mål, siger træner for Nordvestmors BK, Poul Bak Pedersen.

Allerede fra kampens start så det svært ud for Klitmøller IF, og der gik kun to minutter, før bolden lå i gæsternes net. Den scoring kom efter et opspil i højre side, hvor Nordvestmors BK’s Mikkel Søndergaard modtog en lang aflevering, tog et træk ind i feltet og afleverede bolden til Christian Farsinsen, som gjorde det til 1-0.

- Det var generelt op ad bakke i dag. Vi var tre, som udgik med skader i første halvleg, så vi havde alle folk i spil fra bænken, siger spillende træner for Klitmøller IF, Jacob Svane.

To minutter inden pausen blev det 2-0. Her sparkede Christian Farsinsen et frispark, som ramte Mathias Hansen, som sendte bolden i mål.

- Vi forsøgte at presse på i anden halvleg og kom også frem til lidt, men det er klart, at når vi ikke kunne skifte mere ud, så blev vi trætte i anden halvleg, siger Jacob Svane.

Efter 55 minutter gjorde Christian Farsinsen det til 3-0 efter et hjørnespark fra Morten Vester. Nordvestmors BK fortsatte med at være i kontrol, og efter 87 minutter blev det 4-0. Det var Morten Vester, der scorede efter et opspil i venstre side. Endelig fuldendte Christian Farsinsen sit hattrick i overtiden med en kontrascoring.

- Der var mange gode spillere i dag, men jeg vil gerne fremhæve Mikkel Søndergaard på højre kant, som var konstant udfordrende. Christian Farsinsen skal selvfølgelig også nævnes med sit hattrick, men alle var gode i dag, siger Poul Bak Pedersen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Nordvestmors BK

Klitmøller IF

Resultat: 5-0

Pausestilling: 2-0

Mål: 1-0 Christian Farsinsen (2), 2-0 Mathias Hansen (43), 3-0 Christian Farsinsen (55), 4-0 Morten Vester (87) og Christian Farsinsen (90)