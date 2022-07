Klokken slår i Dragstrup Kirke

MORS: I snart fem år har man i landsbyen Dragstrup ventet på en ny kirkeklokke. Den gamle er fra 1300-tallet, og da den ikke måtte forsynes med automatik til morgen- og aftenringning, blev denne ældgamle tradition sløjfet med tilladelse fra stiftet. Det ville være for risikabelt at ringe mekanisk på et klenodie fra middelalderen, mente Kirkeministeriets klokkekonsulent.

Menighedsrådet har længe arbejdet for at få en ny aflastningsklokke, og nu er det lykkedes. Søndag 24. juli får Dragstrup besøg af Aalborg-biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, der står for gudstjenesten, inden han i øvrigt senere på dagen skal prædike i Ørding. Bagefter fejres ibrugtagningen af den nye klokke med en forfriskning, og så bliver der ringet med begge klokke på samme tid. De klinger nemlig fint sammen.

Den nye 400 kilo tunge bronzeklokke er leveret af firmaet Thubalka A/S i Vejle. Den er støbt i Holland og stemt efter tonen på den gamle klokke, der jo stadig skal bruges ved festlige lejligheder. Klokkestabelen er udført i gammelt dansk egetræ, som blev skovet, omtrent da processen med at skaffe en ny klokke begyndte.

Den nye klokke hænger i et nyopført klokketårn af træ, mens den gamle klokke får lov at hænge til lejlighedsvist brug i en vinduesåbning øverst i kirketårnet. Privat foto

- Jeg forstår godt den utålmodighed, der blandt andet er udtrykt gennem beboerforeningen. Om nogen har ”klokket i det”, vil jeg ikke tage stilling til. Pandemi, økonomi, prisstigninger, sygdom med mere har forsinket os, men søndag kan folk høre klokken og se den inskription med et vers forfattet af et tidligere menighedsråd, som vi har valgt ikke at offentliggøre, før klokken var på plads og i brug, siger Anders Holmgaard, formand for menighedsrådet for Frøslev, Mollerup, Outrup og Dragstrup sogne.