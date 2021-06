Klubhus atter udsat for hærværk: - Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det

NYKØBING:I weekenden blev Morsø Senioridræts klubhus på Elsøvej atter udsat for hærværk.

Ifølge Thisted Politi har ukendte hærværksmænd ødelagt tagplader, brækket tagrender ned og sparket et hegn bag klubhuset i stykker.

Det er desværre langt fra første gang, klubhuset er mål for vandalisme. Senest blev der i pinsen revet sternbrædder ned, ligesom tagrenden også fik en tur. For et år siden blev nogle ruder knust, stakittet blev ødelagt og knuste flasker lå spredt over området.

De tilbagevendende problemer med hærværk har allerede fået flere af klubbens medlemmer til at holde et vågent øje med området, fortæller formand for Morsø Senioridræt Mette Jensen.

- Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre ved det, for vi kommer tit forbi, hvor vi kigger ind, og cykler vi en tur, så kører vi også den vej forbi, siger hun.

Det er velkendt, at unge mennesker bruger pladsen omkring klubhuset til at hænge ud og hygge sig, siger Mette Jensen, og det er der ikke noget i vejen for.

- Jeg har selv mødt og talt med nogle af de unge, der sidder herude og hygger sig, hører musik og drikker nogle shots. Og det er der jo ikke noget i vejen for, bare de ikke ødelægger noget, siger Mette Jensen.

Hun kan godt forstå, at de unge opsøger området, for der er langt til naboerne, og man kan sidde nogenlunde uforstyrret.

- Men måske er det også et udtryk for, at de unge ikke har så mange steder at gå hen. De bliver flyttet fra sted til sted, så det var måske en måde, man kunne imødegå de her udfordringer på, siger Mette Jensen.

Hun opfordrer forbipasserende til at holde øje, men også forældre til at tage en snak med deres børn eller unge.

- Det er træls, og det koster penge hver gang. Selvom vi er forsikret, så er der en selvrisiko, der skal betales. Og under corona har vi haft en nedgang i medlemstallet på omkring 100, så der er ikke ret mange penge at gøre med lige for tiden, siger Mette Jensen.