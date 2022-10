Knallerist med passager ville ikke stoppe for politiet

NYKØBING:To unge mænd, begge 16 år og begge fra Nykøbing, står over for flere sigtelser efter at have været fører og passager på samme knallert.

De to var tirsdag eftermiddag på tur i det nordlige Nykøbing, da en politipatrulje fik øje på dem. Føreren efterkom i første omgang ikke politiets anmodning om at stoppe, men senere blev knallerten bragt til standsning i Bangsgade, oplyser Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

- Man må jo ikke køre to på en knallert, så de to bliver sigtet for henholdsvis at have ført og være passager. Passageren sigtes for at køre uden styrhjelm. Desuden viste knallerten sig at kunne køre hurtigere, end den må, fortæller han.

Endelig faldt der en sigtelse til føreren for ikke at ville standse, da han blev bedt om det.