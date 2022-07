Knallert-entusiaster strømmer til: Puch-tur udsolgt på rekordtid

MORS:Hvis du på lørdag hører lyden af en knallert på Mors, så skynd dig udenfor og nyd det syn, der møder dig.

For lyden vil ikke bare være af én knallert, men mange, rigtigt mange Puch-knallerter, der alle er med i den årlige Puch-tur arrangeret af Puch Klub Mors.

De mange knallertkørere og deres flotte Puch-knallerter er et helt særligt syn, for med over 400 deltagere er det en meget lang "slange" af folk, der nyder den hyggelige rundtur på to hjul. Foto: Martél Andersen

Og at sige mange er faktisk næsten en underdrivelse, for i år vil der være mere end 400 deltagere på turen, der vil tage dem rundt på Mors på en cirka 70 kilometer lang rute.

Turen kaldes også "Årets Fedeste Puch Tur" og er en fast tilbagevendende begivenhed, der udover en enkelt corona-aflysning i 2020 er blevet afviklet hvert år siden 2010.

De mange ivrige Puch-kørere kommer langt fra kun fra lokalområdet, men fra mange forskellige steder i landet.

Billetsalget har endnu engang sat rekord for arrangementet, der for hvert år er blevet mere og mere populært. De mange knallerter er udsmykket med det rette "pynt" i form af rævehale og mælkekasse. Foto: Martél Andersen

Billetterne blev revet væk

De mange deltagere til årets tur har været hurtige på tasterne, da billetterne blev frigivet. Turen blev nemlig udsolgt på rekordtid.

- Der gik vel omkring syv timer fra vi frigav billetterne til alle 400 var solgt, siger præsident i Puch Klub Mors, Svend Pedersen.

Og hvis de ville, kunne de formentligt have solgt endnu flere billetter end de 400, for her få dage inden Puch'erne startes på havnen i Nykøbing, er der stadig flere folk på venteliste.

På turen er der indlagt flere pauser, hvor de mange deltagere kan få sig en øl eller en sodavand ved flere lokale virksomheder og personer, der velvilligt har budt sig til. Foto: Martél Andersen

Prominente gæster til årets tur

Blandt de mange knallertentusiaster, der på lørdag trækker i lædervesten og sætter rævehalen helt rigtigt, er også nogle velkendte navne.

Rapperne Jonny Hefty og Michael Jøden har tidligere været med som en del af et tv-program, men har siden da hængt ved som deltagere, også uden at have et kamerahold på slæb. De to vil igen i år køre på den specialbyggede tandem-Puch, som de også kørte på til deres første deltagelse i årets begivenhed på Mors for Puch-folket.

Rapperne Jonny Hefty og Michael Jøden er igen i år med på turen rundt på Mors, hvor de to vil køre på en specialbygget Puch. Foto: Kim Dahl Hansen

Udover de to rappere deltager Bo "Lydmand", der særligt er kendt fra TV 2 Zulu-programmet "Verdensmænd", også på lørdagens tur. Han skal køre de 70 kilometer på en helt speciel Puch, som præsidenten fra Puch Klub Mors, Svend Pedersen, har været med til at lave for Bo "Lydmands" kompagnon fra programmerne, komikeren Tobias Dybvad.

Turen for de mange Puch-kørere starter i Nykøbing Mors med rundstykker lørdag morgen, og tager de mange deltagere rundt på det meste af øen, inden de slutter med en fest i Vils om aftenen, hvor der er arrangeret konkurrencer og livemusik.