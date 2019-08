Knivrøver fik intet udbytte

NYKØBING MORS: En mand begik tirsdag aften røveri mod Havnekøbmanden i Nykøbing. Klokken 20.12 trådte han ind i butikken og truede købmanden med en kniv til at udlevere kassebeholdningen. Det fortæller vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Udbyttet blev dog et stort rundt nul, idet købmanden insisterede på, at der ikke var nogen penge i butikken at røve. Undervejs tabte han dog sit nøglebundt, som røveren tog med sig på flugten, så der skal skiftes nogle låse i butikken.

Røveren beskrives som 190 centimeter høj, tynd og mørkhåret. Han var iført en rød trøje, mørke bukser og bar en blå rygsæk. Hvis nogen har set noget, der kan bidrage til at finde gerningsmanden, så kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4.