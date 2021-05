93-årige Knud Sørensen klar med sin måske sidste bog

NYKØBING:Næste fredag, 21. maj, udsender forfatteren Knud Sørensen en ny digtsamling med titlen ”Gemmebogen”. Den består af 24 digte skrevet fra og til egnene ved Limfjorden.

Det aarhusianske lyrikforlag Herman & Frudit, som udover Mors-forfatteren har navne som Peter Laugesen og Suzanne Brøgger i sin stald, skriver, at det måske bliver den nu 93-årige Sørensens sidste bogudgivelse. Men man ved aldrig med ham, der flittigt har udgivet digte, noveller, essays, biografier og enkelte romaner siden debuten med ”Den røde kaffekande” i 1965.

I ”Gemmebogen” kommer stemningerne fra Limfjordsegnen frem. Et sted, hvor de små og store enestående oplevelser af her og nu forvandles til digte, som man kan befinde sig i. Gå ud i, tænke i, føle i, erindre i og blive.

For Limfjorden er også et sted i bevidstheden, en tid og dens rum, og på en måde er hele Knud Sørensens omfattende forfatterskab, alle de velkendte motiver og alderstemaet, tilstede i ”Gemmebogen”, noterer forlaget i en pressemeddelelse.

Enkelte af digtene har været trykt andre steder, og det er typisk for Knud Sørensen. For ”Gemmebogen” er netop en samling af digte, der er sanket hist og nu her.

Knud Sørensen sælger stadig godt. Den forrige samling, ”Mit sprog og fjordens”, som Herman & Frudit udsendte i 2020, er nu trykt i tredje oplag.