Knusende sejr i årets første kamp til Mors-Thy U19

NYKØBING:Lørdag tog Mors-Thy Håndbold Akademi hul på 2023, da de på hjemmebane mødte Fredericia i U19-ligaen. Hjemmeholdet befandt sig inden kampen på rækkens 2. plads, mens Fredericia fristede en tilværelse på rækkens 11. plads. De to holds forskellige placeringer i tabellen kom da også i den grad til syne i kampen, som Mors-Thy U19 vandt med hele 45-24.

- Det var selvfølgelig en god og koncentreret indsats fra vores side, men jeg havde dog også regnet med lidt mere fra Fredericias side, siger Mors-Thy Håndbold Akademi-træner Lars Krarup.

Lige fra kampens start løb hjemmeholdet gæsterne over ende, og hurtigt kom Mors-Thy U19 foran med 4-0. Værterne kom utrolig nemt til deres mål, og i defensiven blev Fredericia hold fra godt fra fadet. Efter en sand magtdemonstration i første halvleg førte hjemmeholdet med 24-11 til halvleg.

Efter pausen fortsatte dominansen, og der blev plads til, at nogle af de mere uprøvede kræfter hos Mors-Thy Håndbold Akademi kunne komme i ilden. Disse spillere fortsatte ufortrødent med at tromle over Fredericia, og til sidst vandt Mors-Thy U19 med 45-24.

- Vi var skarpe og omsatte vores chancer rigtig godt. Vores breddespillere kom også ind og fik en rigtig god oplevelse. Derudover var det rart at komme i gang igen, siger Lars Krarup.

Med lørdagens sejr manifesterede Mors-Thy Håndbold Akademi deres 2. plads i rækken, hvor holdet i skrivende stund har fire point ned til Skanderborg på 3. pladsen og tre point op til GOG på 1. pladsen.