Købmand må lukke

REDSTED: De har det hele klar i Redsted. De har butikken, inventaret, boligen, den lokale opbakning, en veldrevet forretning og en stor velvilje. Derudover tilsagn om lokale håndsrækninger både i form af penge og arbejdskraft.

Det eneste, Redsted Andelsbutik mangler, er den person, der vil overtage købmandsposten efter Allan Lauridsen, der søger nye udfordringer.

- Vi har forsøgt alt, og nu er vi trætte, fortæller Gerda Kristensen fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har tirsdag 29. august indkaldt til den første af de obligatoriske to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal til for at lukke Redsted Købmandsforretning.

Lukningsdatoen er sat til 1. oktober.