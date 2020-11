Købmand prøvede at stoppe butikstyv: - Det kunne være gået helt galt

- Jeg må sige, at jeg plejer at kunne tåle lidt af hvert, men jeg må indrømme, at det her var lidt rystende, faktisk. Bagefter kommer man til at tænke på, at det meget nemt kunne være gået galt, og folk kunne være kommet til skade.

Det siger købmand Bjarne Smedegaard fra Løvbjerg i Nykøbing om en episode, der foregik lørdag klokken 12.17. Her bemærkede personalet i kiosken en mand, der gik forbi kassen med en fyldt indkøbsvogn uden at betale.

- Han pløjer lige igennem, mens der står kunder, og de har travlt med at ekspedere i kiosken. Det er utrolig frækt. Han går lige igennem. Så bliver jeg selvfølgelig tilkaldt og løber efter ham, fortæller Bjarne Smedegaard.

Købmanden fangede manden ude på parkeringspladsen, hvor han var i gang med at lægge varerne i en bil. Han konfronterede ham med tyveriet og bad om at se en kvittering for varerne. Det havde manden jo ikke.

- Så prøver jeg at holde ham tilbage, men han røg jo ind i bilen og startede den, og jeg røg efter ham og prøvede at hive ham ud af bilen. Men det kunne jeg ikke, fortæller købmanden.

Manden forsøgte at køre væk med Bjarne Smedegaard hængende halvt ind gennem den åbne bildør. Ved en fejl kørte han først lidt frem og ramte nogle betonklodser. Da han fik sat bilen i bakgear, slap købmanden taget.

- Så skulle jeg væk. Jeg ville være blevet revet omkuld, hvis ikke jeg havde flyttet mig der. Det var sindssygt! Det var virkelig med fare for liv og lemmer, også for de kunder, som kom gående. Først bakkede han med stor kraft ind i en bil, der holdt på den modsatte side, og så kørte han modsat kørselsretningen ud på Vestergade, da han stak af. Der gik jo rigtig mange kunder på det tidspunkt, siger Bjarne Smedegaard.

Ifølge købmanden var tyven omkring 40 år og ikke etnisk dansker.

- Jeg håber bare, at politiet får fat i ham og får ham dømt for det her. Der var heldigvis rigtig mange vidner, siger han.

Ifølge Skive Politi, der blev sendt til Nykøbing for at tage sig af sagen, lyder vurderingen på, at der var varer for cirka 5000 kroner.

Politiassistent Niels Bach siger:

- Vi arbejder videre på sagen og vi har nogle spor at gå efter. Når vi engang får fat i ham, så venter der både en sigtelse for butikstyveri og en sigtelse for at have forvoldt fare for liv og førlighed.