Kunderne væltede ind: Kæmpe Rema indviet efter 23 års ventetid

- Jeg blev lovet en ny butik for 23 år siden. Dengang sagde Rema 1000-kæden, at der nok ville gå fem-seks år. Det trak ud, men jeg er en tålmodig mand. Flere placeringer var i spil, men denne er absolut den bedste i byen. Nu har vi plads til alle de kunder, der vil handle hos os.

Det var en glad købmand Lars Skals Jensen, som torsdag klokken otte kunne åbne glasdørene til en spritny Rema 1000 butik på Vesterbro 12 lige ved Nykøbings hovedindfaldsvej Næssundsund og i tæt naboskab med byens andre store dagligvareforretninger.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen klippede den røde snor, mens købmand Lars Skals Jensen afventede kundestrømmen i baggrunden. Foto: Bo Lehm

De var her alle sammen, hovedpersonerne i den kommunale og privatøkonomiske kabale, der med start i 2018 skulle falde på plads: Borgmester Hans Ejner Bertelsen, der banede vejen gennem lokalplanlægning og nu klippede snoren til forretningen, Ford-forhandler Kristian Odgaard og hans forretningsfører Mikael Houe, der solgte grunden til det ejendomsselskab, der bygger for den norskejede Rema 1000-kæde. Og Erling Jensen A/S, der har stået for byggeriet.

Og så selvfølgelig købmanden selv, der nu har forladt de trange forhold i Vestergade til fordel for 200 ekstra kvadratmeter butik og et stort lager. Og ikke mindst et massivt parkeringsareal med egen ind- og udkørsel.

- Selvfølgelig forventer vi en omsætningsfremgang, og vi har da også ansat flere, så det samlede personale nu er på 20 personer. Specielt håber jeg at kunne få del i kunder fra den sydlige bydel og Fårup, som vi hidtil har ligget lidt dumt for. Mange kunder siger, at det er lettere at handle i Nykøbing end i for eksempel Thisted, fordi butikkerne her er samlet inden for gåafstand. Men konkurrencen er hård, så vi tager en dag ad gangen, siger Lars Skals Jensen.

Åbningstilbuddene fristede. Foto: Bo Lehm

Han har et bud på, hvad der er Rema 1000's dna og hovedårsagen til, at kæden er den dagligvarekæde, der lige nu har størst fremgang i Danmark.

- Det er selvstændigheden. Vi købmænd i kæden har et ejerskab til vores butikker, og det smitter af på måden at drive forretning på og på mange ting i butikken. Vi lægger vægt på at opføre os ordentligt, og vi kan tage varer ind i sortimentet på eget initiativ uden at skulle spørge nogen. Dette aftryk er en væsentlig del af årsagen til, at Rema er nationalt førende i øjeblikket med hensyn til markedsandele. Det går rigtig godt for os, siger Lars Skals Jensen.

Rema1000 på Fordgrunden