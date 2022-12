Kørte efter stjålet bil: Men så skar biltyven alle fire dæk op på forfølgerens bil

MORS: Med fire knivstik i dækkene til en bil, der havde forfulgt ham, fik en 31-årig mand 2. juledags aften stoppet et vidne, som havde fulgt ham efter et biltyveri tidligere på aftenen i Nykøbing.

Det forhindrede dog ikke, at politiet senere samme nat fik fat på den formodede biltyv ved en adresse i Lødderup på Mors. Manden var tirsdag formiddag fortsat tilbageholdt af politiet hos Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro.

Den hvide varebil, der tilhører Morsø Kommune, var af mærket Fiat Ducato, og den blev ved 20-tiden mandag aften stjålet ved firmaet Gummi Ole på Vesterå i Nykøbing. Bilen, der havde fået en skade på frontpartiet, blev hurtigt efterlyst på sociale medier, og det var formentlig årsagen til, at vidnet fulgte efter ham over Sallingsundbroen.

Men biltyven var tilsyneladende klar over, at han blev forfulgt. Så ved 22-tiden holdt han ind til siden, gik hen til den anden bil, der var standset bag varebilen, og stak en kniv ind i samtlige fire dæk på vidnets bil.

- Så kunne vidnet naturligvis ikke køre videre. Men han kontaktede politiet, fortæller Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

Samtidig fulgte et andet vidne - der formentlig også havde set opslaget på sociale medier - efter bilen. Efterfølgende var patruljer fra både Skive og Thisted involveret i jagten på biltyven, der kørte tilbage til Mors.

På Mors-siden af broen fik Skive-patruljen øje på bilen. De tabte den dog af syne igen. Men senere blev bilen fundet efterladt ved en ejendom på Østermøllevej i Lødderup uden for Nykøbing. Til denne adresse - hvis beboere intet har med sagen at gøre - blev der rekvireret en hundepatrulje.

- Men han var som sunket i jorden, fortæller Niels Bach fra lokalpolitiet i Skive.

Senere ringede beboerne i ejendommen dog til politiet. Deres hund havde givet lyd fra sig, og da en anden patrulje, denne gang fra lokalpolitiet i Thisted, nåede frem til stedet, fik man fat på manden. Da var klokken blevet halv to natten til tirsdag.

Ud over biltyveriet sigtes den 31-årige for at have kørt bil, selv om han havde fået frakendt sit kørekort og for at have øvet hærværk ved at skære dækkene på vidnets bil op.

Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted oplyser, at han formentlig vil blive løsladt og altså ikke vil blive begæret varetægtsfængslet.