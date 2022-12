Kørte over for rødt og stødte frontalt sammen med bil

NYKØBING:To biler stødte natten til søndag frontalt sammen i Nykøbing.

Uheldet skete klokken 03.43 i krydset mellem Gasværksvej og Vestergade, oplyser vagtchef Allan Riis, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi fik en anmeldelse via 112 om, at to biler var stødt sammen i et kryds. Den ene bilist kørte over for rødt, siger vagtchefen.

I bilen sad en 19-årig mand fra Mors, som politiet mistænker for at have kørt med spiritus i blodet. Han kom kørende ad Broen og svingede til højre mod Vestergade.

I krydset ramlede han sammen med en bil ført af en 27-årig mand, som ligeledes er fra Mors. Den 27-årige kom fra Vestergade og kørte frem for grønt, da han blev ramt.

Ved uheldet fik begge biler buler, men ingen af de to implicerede mænd kom til skade.

Den 19-årige mand fik efter uheldet taget en blodprøve.