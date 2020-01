Kørte uden førerret

MORS:Onsdag aften ved 19-tiden vinkede lokalpolitiet fra Thisted en personbil ind til siden på Vilsundvej på Mors. Det var en 38-årig mand fra Vendsyssel, der sad bag rattet. Han ærgrer sig sikkert over, at han satte sig for at køre en tur, for det bliver en dyr omgang. Han havde ikke generhvervet sit kørekort og er dermed ikke i besiddelse af førerretten til bilen.