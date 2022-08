Koldby/Hørdum og MorsØ FC delte pointene

HØRDUM:Onsdag aften var spillerne fra Koldby/Hørdum IF og MorsØ FC i aktion i Serie 2, da de tørnede sammen. Her var det hjemmeholdet fra Koldby/Hørdum IF, som kom til flest chancer, men en udligning i anden halvleg sikrede MorsØ FC point.

- Vi var forberedt på en tæt og fysisk hård kamp, og jeg synes, vi leverede en både koncentreret og disciplineret indsats, siger Hanne Sand Smed, som er træner for Koldby/Hørdum IF.

- Det var en kamp, hvor vi var presset, og vi havde generelt svært ved at få spillet til at hænge sammen, siger spillende træner for MorsØ FC, Mickey Berg.

Fra kampens start var det hjemmeholdet, som kreerede flest chancer, og efter 15 minutter bragte de sig også foran. Her blev Magnus Andersen spillet fri i dybden, hvor han scorede til 1-0.

MorsØ FC havde svært ved at kreere chancer i første halvleg, men de formåede at lukke af for Koldby/Hørdum IF's angriber.

Dermed gik de to hold til pause ved stillingen 1-0.

- Anden halvleg var bedre for os, og vi stod bedre på banen, siger Mickey Berg.

Det var stadig Koldby/Hørdum IF, som dominerede kampen efter pausen og kom til flest chancer.

Men med et kvarter tilbage blev Jakob Kühn fra MorsØ FC tacklet i feltet, og det blev takteret til et straffespark. Det tog Mickey Berg sig af, og han bragte balance i regnskabet.

- Det var ærgerligt, at de fik straffe, fordi vi havde de største chancer og mest spil på den sidste tredjedel, siger Hanne Sand Smed.

Der blev ikke scoret yderligere, og kampen endte derfor 1-1.

- Vores spillere skal have ros for at have den rette indstilling og være koncentreret hele kampen igennem, og vi føler, at hvis der skulle have været en vinder, så var det os, siger Hanne Sand Smed.

- Vi skal være glade for det ene point i dag, fordi spillet hang ikke sammen, siger Mickey Berg.