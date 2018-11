Kom med indenfor i frimurernes hemmelige haller

NYKØBING: Et vokslys på trappen modstår den stride vinterblæst og kaster et svagt skær op ad af den på en gang sælsomt smukke og diskrete treetagers bygning i Havnegade i Nykøbing. I aften er døren åben for andre end logebrødre.

Sankt Johanneslogen Fiat Lux - latin for skabelsesberetningens ”lad der blive lys” - er et lille, lokalt led i Den Danske Frimurerorden. Det er ikke første gang i de senere år, at de lokale frimurere inviterer ind, viser rundt og fortæller, men sådan har det ikke altid været. Et par eksempler fra tv illustrerer udviklingen:

I 1975 lavede instruktøren og psykologen Poul Martinsen en dokumentarfilm om frimurerne med titlen ”Det hemmelige Danmark”. Den Danske Frimurerorden fik med rettens hjælp stoppet udsendelsen på DR. Ingen ud over de direkte implicerede har nogensinde set den film.

- Velkommen i logen! Ordførende mester Jesper Brask (tv) tager imod i døren. Foto: Bo Lehm

I mandags, i en anden vist DR-dokumentar, vadede journalist-ikonet Anders Agger iført T-shirt og gummisko direkte ind i ordenens danske hovedkvarter, Stamhuset på Blegdamsvej i København, fik vist de fleste af de hellige haller og talt åbent med blandt andre stormester Walter Schwartz, der i det civile liv er overlæge i Odense.

Ritualerne er hemmelige

- Vi holder vores ritualer hemmelige, for der ville ikke være noget ved dem, hvis de var kendt på forhånd, men derudover er der ikke noget hokus pokus ved os frimurere. Når vi iført uniformen mødes herinde hver anden tirsdag, er vi lige, og der bliver hverken talt økonomi, religion, job eller politik, mens vi arbejder i salen. Vi er seriøse, når vi arbejder med os selv, men ikke selvhøjtidelige, for så ville det jo ikke have nogen værdi, siger Hans Riisager Holst, frimurer siden 2002.

Frimurerne Hans Riisager Holst og Jens Peter Jensen viser skjoldet, kaldet devicen, for afdøde bankdirektør Egon Villadsen til gæsten Ole Brondbjerg. Foto: Bo Lehm

På de 16 år har han bevæget sig op til 10. grad, det næsthøjeste trin i ordenen. Det er kun det første skifte til og med tredje grad, som kan aflægges i logen i Nykøbing. De resterende ritualer må man til Aalborg for at gennemgå. Og da Hans Holst nåede ottende grad, designede han sit personlige skjold med et valgsprog, kaldet device, som nu er ophængt i Provinsiallogen i Aarhus, som Nykøbing hører under, efter at være blevet godkendt af heraldiker. Det er kun de afdøde Mors-frimureres emaljeskjolde, som vender hjem og får plads på væggen i Havnegade.

Foto: Bo Lehm

Således er der megen retorik og liturgi forbundet med det at være frimurer, men de traditionelle rygter om et indspist selskab, som tildeler hinanden goder i samfundet udenfor afvises på det bestemteste af alle. Frimurerordenen beskriver sig selv med ord som selvindsigt, et mentalt frirum, fast ståsted i livet, åndelighed, historie, kultur og nye venskaber.

En personlig beskrivelse

Det bekræfter logemedlem Kim Nielsen, som denne aften giver en personlig beskrivelse af sit liv som frimurer.

- Jeg mærkede suset, da jeg første gang deltog i et åbent hus-arrangement i en frimurerloge. Der er noget helt særligt over at iføre sig tøjet og tage ind til en logeaften i dette hus, hvor vi samles 20 aftener i løbet af en sæson. Herinde taler vi ikke om religion, politik og økonomi, og det er vidunderligt, for det har vi nok af ude i den anden verden, siger Kim Nielsen.

- Jeg mærkede det særlige sus første gang, jeg var til åbent hus i en frimurerloge, ?fortæller Kim Nielsen. Foto: Bo Lehm

Efter indledende hyggeligt samvær over en kop kaffe, samles brødrene klokken 19 i logens hjerte, salen, som der ikke er offentlig adgang til.

- Derinde foregår vores rituelle arbejde. Der holdes en instruktion til aftenen i form af et indlæg fra en broder, som har gjort sig nogle refleksioner over livet. Efterfølgende samles vi ovenpå til et brodermåltid. Der ligger nogle traditioner og ritualer herinde, som tiltaler mig rigtigt meget, og hvad man får ud af det, er op til en selv, siger Kim Nielsen.

Else Marie og Flemming Havskov er tilflyttere til Karby fra Silkeborg. Han er broder af 10. grad, og hustruer tæller med i det regnestykke, selv om kvinder ikke kan optages direkte.

- Engang skulle man have en position i samfundet og en stor indtægt, men sådan er det heldigvis ikke længere. Alle kan optages, hvis han anbefales af to brødre, og vi vil gerne være flere end de nuværende 69, siger Flemming Havskov.

- Når Flemming kommer hjem fra en logeaften, sidder vi altid og får et glas vin, mens han fortæller, hvad han har oplevet. Og det er altid en glad og tilfreds mand, jeg får hjem, siger Else Marie Havskov.