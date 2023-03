Kom til torvs med fjordens velsmagende guld

NYKØBING: Sæsonen for østers- og muslingefiskeriet lakker snart mod enden. Det afsluttes med et brag af en fest i Danmarks Skaldyrshovedstad Nykøbing lørdag 22. april på Pakhustorvet. Her forvandles torvet til en markedsplads med maritim stemning og boder, hvor man kan smage på små retter med østers og muslinger, deltage i østerssafari, købe lokale råvarer på markedet, komme ombord på en rigtig østers- og muslingekutter og deltage i de festlige gourmetmiddage med østers og skaldyr på byens restauranter.

Danmarks Skaldyrshovedstad er i fuld gang med planlægningen af årets Østersfinale den 22. april. Her vil Limfjordens delikatesser være i fokus, hvor de hyldes for endnu en god sæson, samt skabe mere opmærksomhed på alle de lækre råvarer, som befinder sig lige ude i fjorden. Limfjorden er nemlig et fantastisk område for østers og muslinger, da fjordens rolige vand og lune temperaturer skaber rigtig gode betingelser for deres udvikling og tilstedeværelse.

- I Danmarks Skaldyrshovedstad vil vi rigtig gerne udbrede kendskabet til de sublime skaldyr, som vi har i Lim-fjorden, ikke mindst østers. Med Østersfinalen vil vi gerne være med til at udfordre traditioner og nedbryde fordomme om, hvordan man kan spise østers i Danmark, siger Hans Ejner Bertelsen, borgmester og formand for Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad i en pressemeddelelse fra Morsø Kommune.

Østerskongen Jesper Voss

Programmet til Østersfinalen byder på lokale madoplevelser, som Oyster Grill med Danmarks Østerskonge Jesper D. Voss, samt østers- og muslingeserveringer fra Kokkeforeningen Danmark og Steenbergs Hotel og Brasserie. På torvet vil der være et lokalt markedet, hvor nogle af egnens skønne produkter vil være at finde. Allerede nu kan der reserveres bord til frokost og middag på restauranterne Café Holmen, Cafe Sult, Bistro No 1 og Steenbergs Brasserie med Limfjordens skaldyr i højsædet. På Steenbergs Brasserie kan du også tilmelde dig afslutningsmiddagen Oyster Final Dinner, hvor smagsløgene vil blive forkælet med 5 retter og vinmenu.

Hele Pakhustorvet i Danmarks Skaldyrshovedstad, bliver et mekka for østers- og muslingeelsker, men det er også et godt sted at prøve og høre om Limfjordens råvarer for første gang. Her fortæller de lokale fiskere om livet på fjorden. Du kan komme ombord på deres østers- og muslingekutter, tage på østerssafari med Dansk Skaldyrscenter eller Oyster King og lære at åbne østers. Hertil kan du også få viden om, hvorfor østers og whisky passer så godt sammen på Steenbergs Brasserie.

Planlægningen af Østersfinalen er lavet i samarbejde med Kokkeforening Danmark, Morsø Kommune, Visit-Mors, Danmarks Skaldyrshovedstad og Destination Limfjorden. Her har en af de vigtigste opgaver været at få involveret og engageret de lokale restauranter, producenter og fiskere, så der i fællesskab kan skabes mere opmærksomhed, på de velsmagende råvarer der findes i Limfjorden.

Anders Heegard, præsident for Danmarks Kokkeforening siger om arrangementet:

- Vi er i samarbejde med Danmarks Skaldyrshovedstad ved at lægge den sidste hånd på aktiviteterne i løbet af Østersfinalen, og vi er meget glade for samarbejdet, hvor vi i fællesskab skaber mere opmærksomhed på de gode råvarer, vi har i Danmark.