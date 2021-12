Kommentar: Tillykke med Jesperhus-salget til familien Overgaard. Og tak!

MORS:Tænk hvis Jesper Overgaard ikke have været så plaget af astma som barn. Så ville blomsterpark, campingplads, feriepark, badeland og alt det andet i Legind nok aldrig være blevet til.

Edith og Niels Overgaard havde næppe fantasi til at forestille sig, hvor stor en turistmagnet, de havde lagt kimen til, da de i 1966 åbnede blomsterparken ved deres nye hjem, som de kaldte Jesperhus, fordi de havde opført det på toppen af Legind Bjerge, hvor luften var den bedste for Jespers lunger. At der her mere end 50 år senere er op mod en kvart million gæster årligt i Jesperhus, og at virksomheden nu er solgt for et trecifret millionbeløb, er et vaskeægte eventyr.

Herfra skal lyde et stort tillykke til de fire Overgaard-brødre med handlen. De kan nu se frem mod et otium, hvor de i hvert fald ikke behøver at vende hver en 50-øre. Det er en fortjent belønning efter et langt arbejdsliv med en virksomhed, der nok har leveret overskud på overskud de senere år, men sandelig også tidligere har oplevet kriser - og utvivlsom søvnløse nætter hos ejerne.

For Mors er det en kulturbærende institution, der nu overgår til udenlandsk ejerskab. Generation efter generation af unge morsingboer har haft deres første fritidsjob i Jesperhus. Dermed har virksomheden i sig selv virket til dannelsen af en stor mængde morsingboer, som siden er gået videre ud i verden. Ligesom Jesperhus altid har været en aktiv og støttende det af det lokalsamfund, som Mors er. Tak for det.

Men størst betydning har Jesperhus selvfølgelig haft for Mors via sin evne til at trække gæster til øen. Spørg bare de handlende i gågaden. Eller øens restauratører. At have en så stærk turistmagnet i kommunen betyder uendeligt meget for en række andre brancher. Med al respekt for de øvrige turismeaktører på Mors, så ville der ganske enkelt ikke være et nævneværdigt tursimeerhverv på Mors uden Jesperhus. Også her skal der lyde et tak for det til familien Overgaard.

Men hvad så nu? En skandinavisk kaptalfond står bag det nye ejerskab, og alene lyden af ordet kapitalfond kan jo få det til at risle ned ad ryggen på de fleste. Men ro på. Salget til skandinaviske First Camp kan vise sig som en mindst lige så god nyhed for Mors, som det er for familien Overgaard. Man må nemlig formode, at det nye ejerskab kommer til Mors for at udvikle forretningen yderligere, og med al respekt for familievirksomheden, så er det altså nogle helt andre økonomiske muskler, det nye ejerskab kan spille med. Så det kan sagtens være på sin plads med endnu et tak til Overgaard-klanen. Nemlig et tak for, at de fandt en køber, som har kapitalgrundlaget til at udvikle Jesperhus yderligere. Det kan blive en kæmpe gevinst for Mors.