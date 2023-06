Kommunal topchef stopper med øjeblikkelig virkning: Så stor er fratrædelseslønnen

MORS: Morsø Kommunes direktør for Teknik og Miljø, Arne Kirk er fratrådt sin stilling i kommunen fra dags dato.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Morsø Kommune.

Aftalen er ifølge pressemeddelelsen indgået som en konsekvens af forskellige ønsker og holdninger til den fremtidige udvikling og drift af kommunens afdeling for Teknik og Miljø. Derfor fratræder Arne Kirk jobbet som direktør, og i opsigelsesperioden på 6 måneder skal han varetage en række opgaver vedrørende overlevering, afslutning og varetagelse af særprojekter, hvor han også skal afholde sin ferie.

Fratrædelsesaftalen er indgået efter gældende regler, der er aftalt mellem organisationerne og Kommunernes Landsforening og fastlagt i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer. Aftalen udløser en fratrædelsesgodtgørelse på 12 måneders løn, samt funktionærlovens fratrædelsesgodtgørelse på 1 månedsløn svarende samlet pt. til et total på kr. 1.280.608.

Eventuelle lønindtægter i fratrædelsesperioden er aftalt modregnet.

Skal drøfte en mindre direktion

Teknik og miljødirektørstillingen vil ifølge pressemeddelelsen fremadrettet blive varetaget via en konstituering af Torben Gregersen, der er Morsø Kommunes direktør for Børn og Kultur, og gennem omfordeling af opgaver til den øvrige direktion.

Som en udløber af beslutningen skal politikerne i kommunalbestyrelsen op til efterårets forhandlinger om budgettet for 2024 drøfte muligheden for permanent at reducere antallet af direktører i kommunen fra 5 til 4. Det sker som led i et generelt serviceeftersyn af Morsø Kommunes organisering.