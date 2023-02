Kommune ændrer kurs: Hvis borgere har brug for hjælp til støvsugning, skal de købe en robot

NYKØBING:De ældre borgere i Morsø Kommune skal i højere grad klare sig selv. Nye retningslinjer for hjælp til pleje og rengøring gør op med den politik, kommunen har ført i mange år, hvor serviceniveauet på ældreområdet har ligget forholdsvis højt sammenlignet med landsgennemsnittet. Nu skal niveauet sænkes.

Et erklæret mål med at ændre de såkaldte kvalitetsstandarder for blandt andet sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp er at finde en besparelse på hele 4.450.000 kroner på hjælpen til hjemmeboende borgere. Det var en besparelse, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2023.

- Der er ingen tvivl om, at der er nogen, der kommer til at kunne mærke det her, fastslår Henning Sørensen (V), formand for udvalget for social, sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune. Han tilføjer:

- Vi har jo ligget højt i forhold til andre steder. Vores mål er, at vi skal ned på samme serviceniveau som gennemsnittet i Danmark. Det er et nødvendigt onde.

Udvalgsformanden forklarer, at tilgangen til borgerne grundlæggende bliver ændret, så man altid vil starte med at undersøge, om hjælpemidler eller rehabilitering kan gøre borgeren mere selvhjulpen. Først når det er prøvet af, bliver der visiteret til en mere permanent støtte.

- I andre kommuner har man længe krævet, at folk selv investerer i en robotstøvsuger, hvis de har behov for hjælp til rengøring. Så kan der visiteres til at få støvsuget i hjørnerne engang imellem. Det vil mange nok se som et kæmpe tilbageskridt, men det er en af de ting, vi lægger op til at indføre, siger Henning Sørensen.

I oplægget til ny kvalitetsstandard for rehabilitering og støtte til praktiske opgaver står der, at der kan tildeles 15 minutters manuel støvsugning hver 12. uge.

Der ændres dog ikke på, at de, der har behov for støtte til rengøring, som udgangspunkt får ydelsen hver anden uge.

Et andet område, hvor kommunen skærper kravene til borgernes egen indsats, er sygepleje.

- Hvis du har behov for at få hjælp af en sygeplejerske, og du på nogen som helst måde selv kan transportere dig, så skal du tage til sygeplejeklinikken i enten Nykøbing, Hvidbjerg og Øster Jølby, nøjagtig ligesom hvis du skal til læge, siger Henning Sørensen og fortsætter:

- Hjemmesygeplejerskerne kører en hel del ud i dag, men det bliver der sat stopper for, hvis folk på nogen måde selv kan transportere sig. Det kan også være i flextaxa. Det vil spare en masse kørsel for sygeplejerskerne.

Målet med de skærpede kvalitetsstandarder er at finde besparelser ved at bruge færre timer ude hos borgerne. Men udvalgsformanden påpeger, at der også er et andet element i sagen.

- Det, der er endnu værre i denne her situation, er, at vi kæmpe problemer med at få ressourcer nok til at udføre de opgaver, vi har i dagligdagen. Vi mangler ansatte forskellige steder, så det er ikke sådan, at der er nogle, der skal gå og være bange for at blive fyret. Det er et spørgsmål om at få fyldt de huller ud, vi har i forvejen, understreger Henning Sørensen.

De reviderede kvalitetsstandarder skal nu i høring hos medarbejderudvalg samt kommunens handicapråd og seniorråd.