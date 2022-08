Kommune mangler stadig millioner: - Det kommer til at gøre ondt

MORS:Selv om Morsø Kommune kan se frem til et særtilskud fra staten på 40 millioner kroner næste år, så kan borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) ikke skjule sin skuffelse. Han havde håbet på betydeligt mere, for kommunen havde søgt om hele 139 millioner kroner fra særtilskudspuljen under Indenrigs- og Boligministeriet.

Fordelingen af de 620 millioner kroner i puljen blev meldt ud torsdag middag. 18 af de 50 kommuner, der har søgt om tilskud, får del i puljen. Morsø Kommune er den kommune i Jylland, der får det højeste beløb, men tilskuddet er ikke desto mindre langt fra det beløb, som et eksternt firma har beregnet vil være nødvendigt, hvis kommunens borgere skal opleve et velfærdsniveau svarende til landsgennemsnittet.

- De 139 millioner er ikke et tal, der er grebet ud af luften. Det er det beløb, vi kan se, vi mangler, hvis vi skal kunne tilbyde en gennemsnitlig velfærd. Så jeg kan lige så godt være fuldstændig ærlig og sige, at jeg er skuffet over det her, siger borgmesteren. Han fortsætter:

- At vi bliver mødt med en mangel på forståelse fra regeringen og ministeriet, det skuffer mig, for vi har virkelig fremlagt og dokumenteret vores situation. Så den der snak om en retfærdig udligning og Danmark i balance, der skylder regeringen en forklaring. Og jeg synes, det er svært at skulle ud og sige til morsingboerne, at vi skal finde besparelser igen, for vi er åbenbart en af de kommuner, der ikke skal kunne tilbyde en gennemsnitlig velfærd til vores borgere. Det synes jeg sådan set, at der er nogle fra Christiansborg, der skulle give en forklaring på. Men vi må jo i gang med at spare, og det kommer til at gøre ondt. Det bliver en hård omgang.

Beløbet på de 139 millioner er dog ikke udtryk for, at Morsø Kommune nu skal finde besparelser svarende til de penge, man ikke får.

- Vi har i sin tid bedt om et katalog over potentielle besparelser på 40 millioner kroner, og det tror jeg i hvert fald, der bliver brug for at kigge på. Det er knageme mange penge, når vi er 20.000 morsingboer til at levere dem, fastslår Hans Ejner Bertelsen.

At hæve skatten har været på tale i økonomiudvalget, men ifølge borgmesteren er det sidste udvej.

- Det er ikke sjovt at skulle ud at trække et millionbeløb ud af morsingboernes forbrug, og det giver jo ingen mening, hvis de 75 procent ryger i statskassen, siger han.

Dialog om partnerskab

I forbindelse med fordelingen af særtilskudspuljen oplyser Indenrigs- og Boligministeriet, at Morsø Kommune har fået et tilbud om en dialog med henblik på et udviklingspartnerskab for årene 2023-26, hvis der kan opnås enighed om det. I et udviklingspartnerskab vil kunne indgå et flerårigt særtilskud. Kommunerne Lolland, Langeland og Læsø har en tilsvarende ordning.

- Det vil jeg anbefale til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at vi siger ja til, og så må vi grave os lidt ind i, hvilke muligheder der ligger i det. Kunne det give os en sikkerhed for et særtilskud over de næste år, så vi kunne få lov at tænke langsigtet? Der er da en flig af forhåbning om, at man har forstået, at vores situation er alvorlig, og at man på den måde vil prøve at gøre et eller andet, siger Hans Ejner Bertelsen.

Borgmesteren fastslår, at presset på at få Folketinget til at rette op på skævhederne i udligningsreformen fortsætter ufortrødent.

Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune mødes allerede torsdag og fredag til budgetseminar.

- Der bliver rigtig mange ting at snakke om. Det bliver svært. Det her er en situation, jeg ikke havde troet, vi ville havne i. Jeg var mere optimistisk, fordi vores dokumentation var så god.