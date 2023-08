Kommune raser mod Energistyrelsen: - Det giver overhovedet ikke mening!

For godt halvandet år siden gav Energistyrelsen grønt lys til, at Morsø Kommune kunne bruge en del af overskuddet fra vindmøller til blandt andet at udskifte hjemmeplejens biler til elbiler. Nu trækker styrelsen tilsyneladende i land og bremser dermed den grønne omstilling på Mors.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen ryster på hovedet over sagens udvikling, som mildest talt går imod regeringens eget fokus på at fremme et klimaneutralt samfund og afbureaukratisere det offentlige. I begyndelsen af 2022 fik Morsø Kommune tilladelse af Energistyrelsen til at bruge af overskuddet fra kommunens vindmølleselskab Morsø Wind til grøn omstilling af kommunens køretøjer.

- Vi ønskede direkte at geninvestere det grønne overskud til at sætte fart på den grønne omstilling. Styrelsen var dengang enig i, at det var en rigtig god og klimavenlig løsning, så derfor er vi meget frustrerede over, at de nu påtænker at trække i land. Det giver jo overhovedet ikke mening. For overskuddet fra vindmøllerne skal jo ifølge reglerne på området netop gå til energimæssige tiltag, og det er jo lige præcis, hvad planen var med at opsætte ladestandere og skifte vognparken ud med elbiler. I stedet for laver de nu en restriktiv juridisk og bureaukratisk fortolkning, som bremser vores grønne omstilling, siger Hans Ejner Bertelsen (V).

I den tidligere godkendte ansøgning til Energistyrelsen fik Morsø Kommune mulighed for at oprette en ny virksomhed og tilknytte den til Morsø Wind A/S. Den nye virksomhed skulle stå for indkøb og drift af cirka 75 biler i første omgang - samt etablering af et tilsvarende antal ladestandere. Virksomheden skulle så lease elbilerne til Morsø Kommune.

Vognparken bliver ældre

Borgmesteren siger supplerende, at Morsø Kommune ikke har fået oplyst, hvad overskuddet fra vindmøllerne så må bruges til efter Energistyrelsen nye fortolkning.

- Det er bekymrende, fordi vi netop har gjort alt det, der skulle til for at få lov til at udskifte til elbiler. I ventetiden har vi holdt igen med investeringer på dette område, hvilket har betydet, at vores bilpark er blevet ældre. Tanken har været at udskifte den løbende over en periode på tre-fire år, siger Hans Ejner Bertelsen.

Han bruger et billede fra sportens verden:

- Selvom det i forvejen var noget bureaukratisk bøvl, så var vi klar med selskab, bestyrelse og på trapperne med et udbud. Hvis det her var fodbold, så føles det lidt som om, at vi har fået det røde kort af en spiller fra vores eget hold. For Energistyrelsen bryster sig af, at de hver dag arbejder for en grøn fremtid og på at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance. Der må jeg bare sige, at i den her sag, er det altså ikke noget, vi kan genkende, siger en fortørnet Hans Ejner Bertelsen.

Efter at have modtaget udkastet til en ny afgørelse i sagen fra Energistyrelsen vil Hans Ejner Bertelsen tage fat i Christiansborg for at få dem til at forholde sig til problematikken. Samtidig vil man også tydeliggøre i sit høringssvar, at Energistyrelsen bør genoverveje beslutningen og stå fast ved sin første afgørelse, som både er til gavn for klimaet og kommunernes incitament for at fremme den grønne omstilling.