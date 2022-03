Kommune ryster sparegrisen

MORS:Politikerne i Morsø Kommunebestyrelse har det med at hæfte betegnelsen ”en god sag” på dagsordenspunkter. Det var der ingen, der følte trang til i tirsdags under punkt 19, Økonomisk politik 2023 samt budgetprocedure og -tidsplan.

Som tidligere udmeldt går kommunen efter at spare 40 millioner kroner på driften næste år. Det underskud, der tegner sig, er på 51 mio. kr., men man forventer at få et særtilskud som i tidligere år. Og for 2024 ser det endnu værre ud. Indtægterne fra skatter og udligning kan ikke dække det nuværende udgiftsniveau.

Udgifterne skal derfor bringes ned og i erkendelse af, at det kræver en længere proces end normalt, godkendte politikerne på indstilling fra kommunaldirektøren og direktøren for økonomi og stab, at der igangsættes en toårig indsats for at gavne økonomien samtidig med, at Morsø vil arbejde for at få en mere retfærdig udligningsordning fra statens side.

Rødt, gult og grønt katalog

Poul Roesen (K) havde spørgsmål til det potentialekatalog over besparelser, som skal udarbejdes:

- Jeg synes, det er godt, at vi holder det som en åben proces og ikke straks sætter udvalgene i gang med at skære ned efter grønthøstermetoden, sagde han.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) svarede:

- Vi samles igen i maj, hvor vi vil have samlet et rødt, et gult og et grønt sparekatalog. Det røde lægger vi til side og arbejder videre med de to andre, hvor vi vil præcisere besparelserne. Det bliver et langt forløb, sagde borgmesteren.

- Den to-årige proces vil gøre det muligt at finde besparelser, der både rammer rigtigt og har en længerevarende effekt, sagde Meiner Nørgaard (DF).

- Jeg bifalder også den toårige proces. Og at det bliver muligt at diskutere, om der skal pilles ved skatten for at sikre serviceniveauet, sagde Tore Müller (S).

- Ofte har vi ikke kunnet nå at få fuld effekt af besparelser. Det kan vi nu med et toårigt perspektiv, sagde Jette Jepsen (RV).

Partner med staten

- Jeg har prøvet det her før, men 40 millioner er mange penge at skulle finde. Vi har tidligere har succes med en partnerskabsaftale med Finansministeriet og indenrigsministeren. Det gav også et længere perspektiv på tilpasningen. Jeg anbefaler, at vi inden sommerferien prøver får en ny aftale, sagde Peter Therkildsen (V).

- Vi forsøgte at få en partnerskabsaftale sidste år. Det er rigtigt svært, men alle muligheder skal forsøges. Herunder at få foretræde for ministeren, eventuelt sammen med andre kommuner, der også står i en svær situation på grund af nogle tiltag i udligningsreformen, som jeg ikke tror, at partierne bag har ønsket sig, svarede Hans Ejner Bertelsen.

Ellen Philipsen Dahl (DB) ville sætte angrebet ind mod reformen:

- Der er en uretfærdig fordeling i økonomien. Jeg håber da så sandelig, at der, når man laver en fejl i Folketinget, også vil være vilje til at rette den. Jeg vil tillade mig at have en optimisme omkring, at der bliver tildelt flere penge til Morsø Kommune, sagde Ellen Philipsen Dahl.

Hun har ikke noget landspolitisk bagland, så borgmesteren nøjedes med at appellere til de fem øvrige grupper om at påvirke deres partier på landsniveau.