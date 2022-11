Kommune støtter biograf, men først fra næste år

MORS:Morsø Kommunes økonomudvalg stiller sig positiv over for at indgå en samarbejdsaftale med Bio Mors. Konkret har den foreningsdrevne biograf i Nykøbing bedt kommunen om et årligt tilskud på 150.000 kroner. Kommunen har efter reglerne mulighed for at yde det tidobbelte af dette beløb målt over indeværende og de to foregående regnskabsår.

Det bliver dog først fra 2023, at en aftale kan blive aktuel. I Center for Kultur, Fritid og Turisme har man ganske enkelt ikke penge i år, og en tillægsbevilling kommer ikke på tale i kommunens aktuelle økonomiske situation.

- Der vil næste år være penge til at støtte biografen via økonomiudvalgets tilskudskonto. Sagen går nu tilbage til udvalget for børn, kultur og turisme, som vil udmønte aftalen. Der er bred politisk opbakning til at holde fast i, at vi har en kulturaktivitet med 80 frivillige, som også har betydning, når vi snakker bosætning. Det vil være enormt trist, hvis ikke øen har en biograf. Lad os nu se, når vi kommer over 2023, om ikke økonomien igen bliver så god, at vi kan tilbyde en permanent aftale, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Fremtidssikring af biografen

Corona-pandemien var hård ved Bio Mors med 138 tvangslukkede dage i 2021 og 100 dage i 2020. I disse perioder har foreningen modtaget lønkompensation og kompensation for fast udgifter, men det kunne ikke balancere underskud for 2021 på 134.000 kr. og for 2020 på 465.000 kr. Egenkapitalen er på 3,5 mio. kr., men der var kortfristet gæld for 2021 på over en halv million kr.

Formanden for Biografforeningen af 1992, Kim Jensen Møller, siger, at det ikke er akut nød, som får den foreningsdrevne biograf til at komme med hatten i hånden til kommunen.

- Det er mere en generel fremtidssikring af biografen som et kulturtilbud i kommunen, som vi ønsker med denne samarbejdsaftale. Folk går ikke så meget ud som tidligere. Man kigger på pengene og prioriterer. Derfor er ikke bare biograferne, men hele kulturlivet udfordret af den situation, vi er i. Forhåbentlig bliver den bedre med tiden, men hvis vi kan etablere et sådant samarbejde med kommunen, har vi måske sikret biografens overlevelse på længere sigt, siger Kim Jensen Møller.

Han tilføjer, at kommunen også får igen for sit tilskud i form af gratis eller prisreducerede forestillinger for skoler, institutioner og foreninger.