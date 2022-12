Kommune taber 16 millioner på obligationer

MORS:Det står værre og værre til med Morsø Kommunes værdipapirer. I første kvartal 2022 måtte kommunen notere et nettotab på fem millioner kroner som følge af krig i Ukraine og rentestigning. Men det var et urealiseret tab, så kommunen kunne lade papirerne stå og håbe på bedre tider.

Det kan man ikke længere, og nu har kommunens økonomiudvalg valgt at gribe ind. Det får så den øjeblikkelige konsekvens, at Morsø indkasserer et realiseret tab på 16.220.000 kr. på sin obligationsbeholdning.

- Vi har i samråd med vores rådgiver Jyske Capital valgt at lægge om til korte fleks-obligationer. Vi har en tro på, at vi herved over nogle år kan hente det negative afkast hjem igen. Vi gik ind i den nuværende investering på et ekstremt uheldigt tidspunkt, men hvis du for et år siden havde spurgt mig, om der kom krig i Europa, rentestigning, inflation og priseksplosion, ville jeg have afvist det. Vi valgte det, vi troede var det mest sikre, og nu handler vi, fordi det ellers bliver vurderet som urealistisk at hente tabene hjem, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Det negative afkast er delt op i et realiseret kurstab på 7,81 mio. kr. og et urealiseret kurstab på 8,41 mio. kr. Sidstnævnte bliver til et realiseret tab ved salget af denne del af obligationsbeholdningen. Kommunens formueværdi androg ved udgangen af oktober godt 100 millioner kr. efter et tab på 11,81 procent.

- Tabet vil indgå i regnskabet under renter og kurstab, og det vil påvirke vores driftsresultat i negativ retning. Jeg tror ikke, vi kunne have ramt det mere uheldigt, konkluderer borgmesteren.