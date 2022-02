Kontrolleret sejr til Mors-Thy 2

Aars HK

Mors-Thy 2

25-31

Håndbold, 2. division herrer

AARS:Mors-Thy 2 har været helt formidable i denne sæsons 2. division. Ligareserverne havde inden torsdagens kamp mod Aars vundet 11 ud af 12 kampe i denne sæson. Torsdag blev det så til den 12. sejr, da Mors-Thy 2 vandt ganske sikkert med 31-25 på udebane mod Aars. Sejren var samtidig den niende i træk for Mors-Thy 2. De to point gjorde samtidig, at Mors-Thy 2 kravler op på rækkens 2. plads med det samme pointtal som Hjallerup på 1. pladsen.

- Vi spillede en god kamp mod et dygtigt Aars-hold, der virkelige havde en god mentalitet og kæmpede hele kampen igennem, siger Mors-Thy-træner Lars Krarup.

I begyndelsen af opgøret var de to mandskaber meget jævnbyrdige. Midt i halvlegen skiftede Mors-Thy til et 5-1 forsvar, og det gjorde, at gæsterne kunne trække fra hjemmeholdet. I de sidste par minutter af første halvleg fik hjemmeholdet udnyttet et par fejl fra Mors-Thy til at få reduceret. Til halvleg førte Mors-Thy med 16-12. Føringen på fire mål kom dog en smule bag på Lars Krarup.

- Jeg blev faktisk lidt overrasket over, at vi kun førte med fire. Jeg følte, at vi var i god kontrol og burde føre med mere end fire mål, siger han.

Efter pausen fortsatte udeholdet med at være bedst spillende. Selvom himmerlændingene konstant haltede efter i anden halvleg, så viste de god fight, hvilket gjorde, at Mors-Thy aldrig fik slået det helt store hul. Dog var der aldrig tvivl om sejren til Mors-Thy, der endte med at vinde med 31-25.

-Både individuelt og som hold synes jeg, at vi er et bedre hold end Aars. Samtidig har jeg dog også stor respekt for Aars, der kan gøre det vanskeligt for mange hold i 2. division, siger Lars Krarup.

Pausestilling: 12-16

Mål: Jonas Hermansen 7, Victor Norlyk 6, Viktor Bergholt 6, Anders Toft 4, Anders Svarrer 3, Marcus Eriksen 2, Jacob Hansen 1, Nik Haaning 1 og Rasmus Knudsen 1.