Kortslutning i ventilation skyld i storbrand

REDSTED: Det var en kortslutning i noget ventilation, der var skyld i den brand, som brød ud i en staldbygning på Gammel Møllevej 19 i Redsted torsdag i sidste uge.

Det oplyser politikommissær Jørgen Jensen, Thisted Politi.

Med hjælp fra naboer og brandfolk lykkedes det at få 600-700 svin ud af bygningen, men omkring 200 grise omkom på grund af varmen og røgen eller måtte aflives på stedet af dyrlæger.

En læge måtte tilkaldes under redningsarbejdet for at tilse flere af deltagerne, fordi de havde slugt en del røg, og tre personer blev kørt til observation på sygehuset i Thisted.

Indsatsleder Kenneth Rosenkrantz fra Nordjyllands Beredskab fortalte fredag til Morsø Folkeblad, at beredskabet havde 10 mand fra station Nykøbing, ni fra station Hurup og otte fra station Durup på stedet foruden ledere, ligesom Beredskabsstyrelsen Nordjylland havde sendt 21 mand med materiel.