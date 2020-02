Kortspil endte med vold

GLYNGØRE:En 65-årig mand er gået til politiet, efter at han angiveligt er blevet overfaldet og truet af en bekendt, en 53-årig mand fra Roslev-området.

Episoden skete i fredags klokken 21 ved en ejendom på Durupvej ved Glyngøre, hvor de to sammen med nogle andre havde været sammen for at spille kort, men også havde fået noget at drikke. Og det ender med, at i hvert fald de to i selskabet kommer op at toppes.

Da den 65-årige vil sætte sig ind i sin bil for at køre væk, smækker den 53-årige bildøren ind i ham, slår ham i ryggen og udsætter ham også for diverse trusler. Den 65-årige vælger herefter at løbe væk fra stedet.

Det er i hvert fald sådan, den 65-årige har beskrevet situationen over for politiet. Vagthavende hos lokalpolitiet i Skive oplyser, at man endnu ikke har sigtet nogen i sagen, og politiet kan heller ikke sige noget om baggrunden for episoden.