KPK åbner virtuelt vindue

TØDSØ:Virksomheden KPK Døre og Vinduer i Morsø Food Park har længe haft planer om at åbne et showroom i nye lokaler for at imødekomme efterspørgslen fra virksomhedens sjællandske kunder.

Men nu – hvor showroomet står klart – har man i stedet for den store åbningsreception måttet tænke i nye rammer for at undgå potentiel coronasmittespredning. Derfor kan showroomet nu både tilgås ubemandet og digitalt.

Flest kunder på Sjælland

Det fysiske showroom er blevet bygget op på Lyngbyvej i det nordlige København.

- Over halvdelen af vores kunder er på Sjælland, og derfor har vi længe haft et ønske om at etablere et showroom i området, hvor håndværkere kan fremvise vores mange forskellige dør- og vinduesløsninger, og hvor slutkunderne kan se og røre produkterne, før de laver en større investering. Det ønske er nu endelig blevet til virkelighed, da vi netop har åbnet op for lokalerne, siger KPK Døre og Vinduers salgschef, Peter Bechmann, og fortsætter:

- Desværre er det blevet til virkelighed i en periode, hvor vi som følge af coronaen hverken kan samles for mange eller stå for tæt. Derfor er det også sværere at invitere folk ind til åbningsreception og se den nye udstilling på traditionel vis, og det har gjort, at vi har måttet tænke ud af boksen. Vores nylancerede showroom er således lavet, så det nu også henvender sig til dem, der enten ønsker at se det på egen hånd, uden håndværkere og sælgere omkring sig, eller dem, der gerne vil undgå at være fysisk til stede overhovedet, siger salgschefen.

Gæster får engangskode

Konkret har KPK Døre og Vinduer derfor udviklet showroomet, så det kan tilgås ubemandet ved, at enten håndværkerne eller slutkunderne får en nøglekode på virksomhedens hjemmeside. De kan således på alle ugens dage døgnet rundt selv låse sig ind og se de forskellige dør- og vinduesløsninger.